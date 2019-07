Fracțiunea Platformei DA din Parlament are un nou președinte

În cadrul deschiderii ședinței Parlamentului de astăzi, 19 iulie, deputatul Dinu Plîngău a declarat că fracțiuna Platfoma DA va avea loc un nou președinte. Funcția va fi ocupată de către deputatul Alexandru Slusari, care este și vicepreședinte al Parlamentului.

Numirea lui Alexandru Slusari la șefia fracțiunii are loc după ce fostul președinte al fracțiunii Platfoma DA, Andrei Năstase, a demisionat din funcția de deputat, în favoarea celei de viceministru și ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Sandu.

Tot astăzi, Partidul Democrat a anunțat despre faptul că președintele fracțiunii, Pavel Filip, a demisionat, iar în locul acestuia a fost numit deputatul Dumitru Diacov.