(Foto) Miniștrii Grigoraș și Grama promovează votul uninominal în raioane. Ce răspuns au ministerele

Ini­ția­ti­va anun­ța­tă de lide­rul PDM, Vlad Pla­ho­t­niuc, pri­vind schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral din R. Mol­do­va și intro­du­ce­rea votu­lui uni­no­mi­nal, este activ pro­mo­va­tă, în ulti­ma săp­tămâ­nă, nu doar prin inter­me­di­ul publi­ci­tă­ții TV, onli­ne sau stra­da­le, care, de alt­fel, nu este mar­ca­tă ca fiind o cam­pa­nie a demo­cra­ți­lor, dar și de miniș­trii Edu­ard Gra­ma și Ste­la Gri­go­raș, care nu sunt mem­bri PDM. Aflându-se în depla­să­ri de ser­vi­ciu în cali­ta­te de miniș­tri, aceștia pro­mo­vea­ză votul uni­no­mi­nal, un pro­iect al Par­ti­du­lui Demo­crat.

La 13 mar­tie au fost publi­ca­te pe Face­bo­ok mai mul­te foto­gra­fii în care apa­re minis­trul Agri­cul­tu­rii şi Indus­tri­ei Ali­men­ta­re în timp ce le vor­beș­te locu­i­to­ri­lor din raio­nul Cri­u­le­ni des­pre „oport­u­ni­tă­ți­le votu­lui uni­no­mi­nal”, dar și în timp ce sem­nea­ză, ală­tu­ri de demo­cra­tul Iurie Andriu­ța, pre­șe­din­te­le raio­nu­lui Cri­u­le­ni, în lis­te­le de sus­ți­ne­re a ini­ția­ti­vei pri­vind imple­men­ta­rea votu­lui uni­no­mi­nal. Edu­ard Gra­ma nu este mem­bru PDM.

Astăzi, depu­ta­tul soci­a­list Ghen­a­di Mitriuc a publi­cat o foto­gra­fie în care apa­re minis­tra Mun­cii, Pro­tec­ți­ei Soci­a­le și Fami­li­ei, Ste­la Gri­go­raș ală­tu­ri de pre­șe­din­ta raio­nu­lui Unghe­ni, Lud­mi­la Guzun, care este mem­bră a Par­ti­dul Demo­crat. Aceas­ta le vor­beș­te stu­den­ți­lor de la Cole­gi­ul de Medi­ci­nă din Unghe­ni des­pre votul uni­no­mi­nal și ține în mâi­ni un pli­ant infor­ma­tiv, care în ulti­ma săp­tămâ­nă a înce­put a fi ditri­bu­it pe tot teri­to­ri­ul țării, dar care nu con­ți­ne sigla PDM. Nici Ste­la Gri­go­raș nu este mem­bru PDM.

ZdG a soli­ci­tat să dis­cu­te cu secre­ta­rul gene­ral al Guver­nu­lui, Lilia Palii, des­pre cam­pa­nia ini­ția­tă de miniș­tri în teri­to­riu pri­vind pro­mo­va­rea votu­lui uni­no­mi­nal sau un număr de tele­fon al aces­te­ia, dar dis­cu­ția direc­tă ne-a fost refu­za­tă de către ser­vi­ci­ul de pre­să al Can­ce­la­ri­ei de Stat. Am fost îndem­na­ți să for­mu­lăm între­ba­rea în for­mă scri­să, deo­a­re­ce Lilia Palii s-ar afla într-o ședin­ță, și să o tri­mi­tem la adre­sa elec­tro­ni­că a ser­vi­ci­u­lui de pre­să a insti­tu­ți­ei pen­tru a pri­mi o reac­ție. Am fost asi­gu­ra­ți că soli­ci­ta­rea va fi exa­mi­na­tă și se va încer­ca trans­mi­te­rea unei reac­ții până la sfâr­și­tul zilei de mun­că.

La rân­dul său, șefa inte­ri­ma­ră a Ser­vi­ci­u­lui de infor­ma­re și comu­ni­ca­re cu mass-media a Minis­te­ru­lui Mun­cii, Pro­tec­ți­ei Soci­a­le și Fami­li­ei, Cris­ti­na Stra­tu­lat, a decla­rat că Ste­la Gri­go­raș a efec­tu­at o vizi­tă de lucru la Cole­gi­ul de Medi­ci­nă din Unghe­ni: „A vor­bit des­pre refor­me, inclu­siv des­pre refor­ma pen­si­i­lor și cri­te­ri­i­le care vor intra în vigoa­re de la 1 apri­lie, plus refor­ma sis­te­mu­lui de sala­ri­za­re din sec­to­rul buge­tar. La sfâr­și­tul ședin­ței i-a fost soli­ci­ta­tă păre­rea refe­ri­tor la votul uni­no­mi­nal. Atât. Nu a fost pen­tru a face pro­pa­gan­dă și a pro­mo­va”. Am soli­ci­tat, totuși, un răs­puns al minis­trei în care ar expli­ca de ce apa­re cu un pli­ant infor­ma­tiv în mână, care ilus­trea­ză bene­fi­ci­i­le schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral. Am fost asi­gu­ra­ți că vom pri­mi o reac­ție în scurt timp.

Repre­zen­tan­ta ser­vi­ci­u­lui de pre­să al Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii și Indus­tri­ei Ali­men­ta­re ne-a comu­ni­cat că Edu­ard Gra­ma se află într-o ședin­ță, dar va trans­mi­te soli­ci­ta­rea ZdG de a afla dacă vizi­ta de lucru în r. Cri­u­le­ni a pre­su­pus și pro­mo­va­rea ini­ția­ti­vei PDM pri­vind votul uni­no­mi­nal. Și aici am fost asi­gu­ra­ți că com pri­mi un răs­puns în cel mai scurt timp.

UPDATE: Vio­le­ta Scri­șu, con­sul­tant prin­ci­pal în cadrul Ser­vi­ci­u­lui de infor­ma­re şi comu­ni­ca­re cu mass-media a Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii și Indus­tri­ei Ali­men­ta­re a reve­nit cu o reac­ție a minis­tru­lui Gra­ma: „Dl Gra­ma, într-adevăr, nu este mem­bru al PDM, dar sus­ți­ne acest vot. Nu este nea­pă­rat să fii mem­bru al par­ti­du­lui ca să sus­ții aceas­tă ini­ția­ti­vă. Nu este nicio eschi­va­re din acest punct de vede­re.” Între­ba­tă dacă pro­mo­va­rea votu­lui uni­no­mi­nal a fost făcu­tă în tim­pul pro­gra­mu­lui de lucru, Vio­le­ta Scri­șu a decla­rat că minis­trul a efec­tu­at o vizi­tă la Cri­u­le­ni în cadrul cam­pa­niei soci­a­le „Pro­du­se autoh­to­ne pen­tru copi­ii Mol­do­vei”, iar foto­gra­fi­i­le în care Edu­ard Gra­ma apa­re sem­nând pen­tru sus­ți­ne­rea votu­lui uni­no­mi­nal sunt făcu­te după fina­li­za­rea ora­ru­lui, în tim­pul său liber.

La 6 mar­tie 2017, lide­rul PDM, Vlad Pla­ho­t­niuc, a decla­rat că în acest moment cla­sa poli­ti­că este carac­te­ri­za­tă de „tra­se­ims poli­tic”, „corup­ție” și „incom­pe­ten­ță”, iar solu­ția pen­tru dis­ci­pli­na­rea ale­și­lor popo­ru­lui este intro­du­ce­rea votu­lui uni­no­mi­nal la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. La câte­va ore de la acest anunț, a apă­rut o pagi­nă onli­ne care pro­mo­vea­ză votul uni­no­mi­nal, pli­an­te infor­ma­ti­ve dis­tri­bu­i­te, atât în capi­ta­lă, cât și alte loca­li­tă­ți din țară, spo­tu­ri video, dar care nu con­țin sigla PDM. Până acum nu exis­tă niciun pro­iect de lege înre­gis­trat în Par­la­ment pri­vind votul uni­no­mi­nal, iar Par­ti­dul Demo­crat nu a pre­zen­tat niciun docu­ment care ar expli­ca ce pre­ve­de aceas­tă ini­ția­ti­vă.

Ini­ția­ti­va PDM a gene­rat reac­ții nega­ti­ve din par­tea soci­e­tă­ții civi­le, iar euro­par­la­men­ta­rul român Sie­gfried Mure­șan a decla­rat că votul uni­no­mi­nal nu este refor­ma de care are nevo­ie R. Mol­do­va . „Guver­nul să refor­meze întâi finan­ța­rea par­ti­de­lor poli­ti­ce, legi­sla­ția audi­o­vi­zu­a­lu­lui, votul din stră­i­nă­ta­te și să încea­pă refor­ma teritorial-administrativă”, a decla­rat Mure­șan.