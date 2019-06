Fostul șef al Procuraturii mun. Chișinău îi răspunde lui Filat: „Ai avut prea mare încredere în multe lichele…”

Ivan Diacov, fost procuror șef al mun. Chișinău îi răspunde lui Vladimir Filat, după ce acesta a vorbit într-un mesaj despre două din regretele pe care le are.

„Dacă reușeam să-l demit și pe Procurorul General de atunci Zubco, dar și pe fostul guvernator Drăguțanu sunt sigur că nu ajungeam la frauda bancară, evitam tragedia din Pădurea Domnească și multe alte lucruri rele care s-au întâmplat în acest stat…”, scrie fostul premier Vladimir Filat, aflat în pușcărie după ce a fost condamnat la 9 ani de detenție în urma unui denunț depus de Ilan Șor.

La scurt timp, Ivan Diacov, fost procuror șef al Procuraturii mun. Chișinău i-a răspuns.

„Salut, Vlad! Am citit regretele pentru greșelile care le-ai comis. Sunt de acord, dar socot că greșeala fatală pentru tine a fost atitudinea față de oameni. Ai respins multă lume bună, care îți doreau ți-e personal și țării, poporului numai binele. Printre aceștia am fost și eu. Și ai avut prea mare încredere în multe lichele, care ți-au dorit ți-e, țării și acestui popor necăjit numai răul. Printre ei au fost Balițchi, Șor și alții, pe care cred că îi vei ține minte până la moarte”, scrie Diacov.

„Din primele zile, chiar din momentul când Gurin solicita, iar parlamentarii au acceptat ilegal, cu grave abateri de la legislație să-ți ridice imunitatea de parlamentar eu am vorbit public că se produce o răfuială politică, am pledat pentru a-ți garanta un proces public cu respectarea drepturilor la apărare. Desigur că ești vinovat și necazurile pe care le suferi ți le-ai făcut cu mâna ta. Și acest lucru ar trebui sâ fie de învățătură pentru noiii guvernanți. Eu cred că în scurt timp vei fi eliberat, nu pentru că nu ești vinovat, ci pentru că procurorii și judecătorii moldoveni și-au bătut joc de tine, încălcând grav legislația națională din domeniul garantării drepturilor omului. Îți doresc sănătate în speranța să ne revedem să discutăm despre viață și menirea noastră pe acest pământ”, a continuat Ivan Diacov , fratele unuia din liderii PDM, Dumitru Diacov.