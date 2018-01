Filip are trei consilieri noi, dar vechi

La începutul ședinței de astăzi a Guvernului, premierul Pavel Filip a anunțat că a semnat ordinul de numire a trei consilieri noi principali.

Este vorba de Andrei Galbur, fostul ministrul al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene; Octavian Calmâc, fostul viceprim-ministru și ministru al Economiei; precum și Gheorghe Bălan, fostul viceprim-ministru responsabil de reintegrarea țării.

„Atunci când am anunțat remanieri, am spus că foștii colegi nu vor pleca departe. Consider că această memorie instituțională va contribui la o colaborarea mai bună”, a subliniat premierul.