Filat, după eliberare: „Dosarul meu e unul politic, la fel şi condamnarea, fapt care a fost constatat de mulţimea de instituţii internaţionale”

După eliberare, Vlad Filat a avut o scurtă scurtă întrevedere cu ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi Întregii Moldove, după care a mers la părinţi. Acesta mai spune că dosarul său este unul politic, la fel ca şi condamnarea sa, fapt care potrivit fostului premier, a fost constatat de mulţimea de instituţii internaţionale. Declaraţiile au fost oferite într-un interviu pentru Tribuna.md.

Cum calificaţi luările de atitudine formulate de mai mulţi politicieni după eliberarea Dvs.?

„ Ceea ce m-a durut cel mai tare este că acei care comentează cu atâta râvnă eliberarea mea înainte de termen nu au comentat nici într-un fel modul în care am fost reţinut, arestat, judecat, condamnat şi condiţiile în care am fost deţinut. Or, eu pe parcursul timpului am cerut un singur lucru – să am dreptul la un proces echitabil, ceea ce înseamnă un proces public, în cadrul căruia să pot să mă apăr efectiv”, a spus Vlad Filat.