Filat anticipează apariția numelui său în Raportul Kroll 2

Ex-premierul Vlad Filat, condamnat la închisoare într-un dosar de corupție și trafic de influență, susține că Raportul Kroll 2 este absolut necesară, pentru ca toți cei vizați să ofere explicații. Totodată, acesta anticipează apariția numelui său în documentul companiei Kroll.

În același timp, Filat afirmă că are probe pentru a demonstra că suma respectivă i-ar fi fost atribuită ilegal și precizează că a înintat în instanță deja două cereri de revizuire a dosarului în care a fost condamnat la închisoare. O a treia cerere de revizuire, susține Filat, este finalizată și urmează a fi înaintată către Procuratură.

Ieri, 2 iulie, Comisiei de anchetă cu privire la investigarea furtului miliardului, formată în cadrul Parlamentului, a obținut de la reprezentnații companiei Kroll, aflați la Chișinău, o copie a Raportului Kroll 2, care nu conține însă și lista beneficiarilor.

Lista beneficiarilor fraudei bancare se află pe masa procurorilor anticorupție. Cei din urmă spun că nu pot să o facă publică, deoarece există clauze de confidențialitate în contractul semnat cu compania Kroll.