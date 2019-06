Comisarul-șef Eugeniu Piterschi a fost numit șef adjunct interimar al Inspectoratului General al Poliției. Un ordin în acest sens a semnat ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase.

Până acum, Piterschi a fost șef al Direcției Inspectare Efectiv din cadrul Poliției Republicii Moldova.

Anterior funcția de șef adjunct al IGP a fost deținută de Gheorghe Cavcaliuc, care și-a dat demisia din funcție, după ce Partidul Democrat a anunțat că se retrage de la guvernare.