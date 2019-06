Este Plahotniuc un escroc și a meritat PDM să piardă? Cum răspunde Vladimir Cebotari

Vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotari, a fost pus în fața mai multor întrebări incomode în cadrul emisiunii „Conflict Zone” de la DW. Tim Sebastian l-a întrebat pe vicepreședintele democraților dacă Plahotniuc este un escroc, dacă acesta mai planifică să revină în R. Moldova, și dacă democrații au implicat Curtea Constituțională pentru a se menține la putere.

Tim Sebastian: Partidul dumneavoastră a pierdut lupta pentru putere. Dar ați meritat să pierdeți, până la urmă, nu-i așa? Pentru că democrația a fost în continuu subminată sub controlul dvs. și a existat o corupție masivă în legătură cu care ați făcut mai nimic. Deci ați meritat să plecați, nu-i așa?

Vladimir Cebotari, vice-președintele PDM: Depinde mult felul în care privim lucrurile. La capitolul corupție, eu nu aș fi de acord cu dumneavoastră. Dar da, avem desigur foarte multe critici aduse la capitolul tendințe democratice aici, în Republica Moldova. Asta se întâmpla indiferent de faptul că Partidul Democrat preluând mandatul și guvernarea în 2016 a obținut performanțe semnificative în domeniul social și economic. Spre exemplu, salariul mediu în sectorul public a crescut cu 70%.

Tim Sebastian: Ce ține de domnul Plahotniuc, colegul dvs. Andrian Candu a declarat în 2016 că el a fost declarat cel mai detestat om în stat pentru că oamenii ar avea nevoie să blameze pe cineva. Așa a fost. Este el oare nevinovat?

Vladimir Cebotari: Nu. Nimeni nu este un înger în Moldova. Nici chiar cei din noul Guvern. Nici chiar cei din vechiul Guvern. Și nici partidele democratice, membrii acestora, noi nu suntem îngeri. Nimeni nu este un înger.

Tim Sebastian: Deci ce a fost el? Un escroc?

Vladimir Cebotari: Noi facem o greșeală.

Tim Sebastian: A fost el un escroc? Este el un escroc?

Vladimir Cebotari: Nu, bineînțeles că el nu e un escroc. El e o persoană care a asigurat o guvernare bună și eficientă din punct de vedere al problemelor infrastructurii sociale. Da, poate partidul nu s-a focusat prea mult pe democrație și poate partidul nu s-a focusat prea mult pe implementarea unor reforme precum reforma sistemului judiciar, spre exemplu. Dar ce ține de îmbunătățirea vieților oamenilor – multe au fost făcute. Și chiar mai multe de cât tot ce au făcut guvernele precedente în ultimii 20 de ani, luate la un loc.

Interviul integral poate fi citit pe DW.