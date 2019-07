Episcopul Marchel, obligat să-i plătească Maiei Sandu prejudiciu moral pentru discriminare

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis ieri, 3 iulie 2019, o hotărâre definitivă în procesul de judecată pornit de Maia Sandu Episcopului de Bălți, Marchel. Maia Sandu l-a acționat în judecată pe episcop pentru declarațiile făcute de acesta în timpul campaniei prezidențiale din 2016, atunci când aceasta a concurat în turul doi al alegerilor cu Igor Dodon, notează moldovacurata.md

Potrivit hotărârii CSJ, Maia Sandu s-a plâns că Nicolae Mihăescu (numele din acte al episcopului – n.n.) a emis acuzații false și „afirmaţii discriminatorii, care îi lezează onoarea şi demnitatea”, la o conferință de presă susținută la 4 noiembrie 2016, în campania electorală. Acestea ar fi calificate ca „fapte inventate de autor, prin care el o acuză că ar fi comis acţiuni agresive, extremiste, a dat dovadă de intoleranţă şi că a promovat şi a făcut declaraţii propagandistice favorabile homosexualilor. Prin aceste declaraţii făcute la conferinţa de presă, pârâtul a instigat populaţia la ură şi discriminare faţă de candidata Maia Sandu, pornind de la statutul marital şi sexul feminin al ei”, se arată în hotărâre. De asemenea, actuala prim-ministră a invocat și discriminarea în raport cu un alt concurent electoral.

Maia Sandu a solicitat achitarea sumei de 100 000 de lei pentru repararea prejudiciului adus și a accentuat în fața instanței că discursul episcopului „a incitat populaţia să revină la discuţii sexiste şi denigratoare faţă de femei, reducând acestora rolul de soţie şi mamă”.

Anterior, Curtea de Apel Bălți a constatat, la 5 martie 2019, că episcopul Marchel „a admis discriminarea în bază de sex şi statut marital al reclamantei Maia Sandu” și l-a obligat să plătească suma de 20 000 de lei cu titlul „de prejudiciu moral pentru admiterea discriminării”.

Totodată, în decizia sa, instanța de apel a subliniat că „discursul episcopului prezintă semne ale instigării la discriminare pe sex şi statut marital.” Din declarațiile efectuate de intimat în conferința de presă, rezultă că ultimul o pune anume pe prima în situație dezavantajată în comparație cu un alt candidat electoral, făcând accentul pe faptul că anume candidatul Maia Sandu nu este un creștin bun, nu este căsătorită, nu are copii și este femeie” – sunt constatările Curții de Apel Bălți.

Episcopul Marchel a depus recurs în privința hotărârii Curții de Apel Bălți, menționând că aceasta „neîntemeiat a ajuns la concluzia precum că recurentul a utilizat în discursul său îndemnuri de discriminare pe criteriul de sex a reclamantei-intimate și eronat a conchis precum că acesta a admis discriminare în bază de sex și statut marital intimatei”.

Recursul episcopului a fost examinat de Curtea Supremă la 3 iulie. Completul format din Oleg Sternioală, Galina Stratulat și Victor Burduh a respins recursul și a lăsat în vigoare decizia Curții de Apel Bălți.

Episcopul Marchel are un trecut tumultos. ZdG a scris în 2014 că Preasfinţi­tul, pe nume­le său de mirean Nico­lae Mihăes­cu, locu­ieş­te într-o casă de mili­oa­ne, la Bălţi. Imo­bi­lul de lux, cu două nive­lu­ri, a fost tre­cut, în vara anului 2014, pe nume­le unui tânăr de doar 20 de ani, în urma sem­nă­rii unui con­tract de întreţi­ne­re pe via­ţă. Şi băi­a­tul, stu­dent la drept, dar şi mama aces­tu­ia, au refu­zat să ne spu­nă care este rela­ţia din­tre tânăr şi epi­sco­pul Mar­chel, cunos­cut pen­tru impli­ca­rea sa în mai mul­te scan­da­lu­ri cu iz poli­tic, fap­te pen­tru care a fost chiar urmă­rit penal de către pro­cu­ro­ri. Marchel, în virtutea funcției pe care o deține nu are dreptul bisericesc să aibă viață de familie sau copii.

Foto: discriminare.md