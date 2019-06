Dumitru Diacov: „Viața-i viață. Nu este o tragedie că PDM a plecat de la guvernare”

Președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, susține că „nu este o tragedie” că PDM a plecat de la guvernarea țării, iar în Executiv „sunt băieți simpatici, mai ales din diasporă”. Totodată, acesta consideră că anume PDM a fost acel echilibru între formațiunile politice de drapta și de stânga. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a Patru” de la N4.

Întrebat despre următoarele acțiuni ale PD, inclusiv posibilitatea convocării unui Congres al partidului, Diacov a spus: „Trebuie să discutăm cu actualul președinte al partidului, Vlad Plahotniuc, să vedem planurile lui”.

Referitor la anularea deciziilor Curții Constituționale, Diacov consideră că a fost o decizie bună, fiindcă, potrivit lui „Curtea Constituțională a înțeles că nu poate contribui la tensionarea situației politice din țară”.

Despre componența actualului Guvern, Dumitru Diacov consideră că: „Sunt băieți destul de simpatici, cu CV-uri interesante. Să vedem care e pregătirea lor și ce valori aduc din diasporă. Este cel puțin curios să-i vedem pe acești tineri activi cu multe idei. Am văzut proiectele lor, ei sunt în bătălie. Cred că achitarea lor cu oponenții poate să-i împiedice din a face lucruri constructive. Aș vrea să-i văd muncind, doar astfel îi voi putea aprecia

”, susține politicianul



Președintele de onoare al PDM nu a ezitat să se pronunțe și pe seama Maiei Sandu.

„E o doamnă simpatică, cu caracter. Una e să fii lider în opoziție și cu totul alta să fii premier. Înțeleg dorința de a face repede, dar trebuie să fie legal și logic”, crede democratul.

La data de 14 iunie, PDM a cedat guvernarea și a trecut în opoziție, ulterior la data de 17 iunie, fracțiunea PDM a venit pentru prima dată la ședința Parlamentului.