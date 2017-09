Dodon revine la „comandantul suprem”. Ce a făcut acesta?

Igor Dodon, șeful statului, a anunțat, pe o rețea de socializare, că a participat la niște exerciții militare ce au loc la Baza Militară de Instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca.

„În calitate de Comandant Suprem al Forțelor Armate am fost prezent la exercițiul „Scutul de foc 2017”, care se desfășoară la Bulboaca și are drept scop fortificarea pregătirii efectivului subunităților de artilerie al Armatei Naționale în executarea misiunilor de luptă… Apreciez faptul că ostașii moldoveni demonstrează un nivel înalt de pregătire, în pofida situației deplorabile în care se află astăzi Forțele Armate și, implicit, Ministerul Apărării, grație guvernării eurounioniste. În context, țin să reiterez că avem nevoie de modernizarea armatei, de reforme și de implementarea unor standarde care să corespundă cerințelor actuale. Acest lucru îl poate face doar o conducere profesionistă. După cum am afirmat și anterior, în fruntea Ministerului trebuie să se afle persoane competente, apolitice, responsabile și cumpătate, capabile să administreze Armata Națională, să respecte principiile constituționale și legislația Republicii Moldova. Persoane, în care și Armata, și cetățenii, și Comandantul Suprem să poată avea deplină încredere”, a subliniat Dodon, referindu-se la Victor Gaiciuc, candidatul propus de el la funcția de ministru al Apărării și respins de Guvern.