Dodon: R.Moldova a primit statutul de observator pe lângă Uniunea Economică Euroasiatică

„R. Moldova este prima țară care a obținut statutul de observator pe lîngă Uniunea Economică Eurasiatică (UEE)”, a anunțat luni seara (14 mai), președintele Igor Dodon. Șeful statului susține că propunerea a venit din partea președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, și a fost „susținută unanim de liderii țărilor membre ale UEE. „În afara de domnul Putin, este vorba de președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, președintele Kîrgîzstanului, Sooronbay Jeenbekov, dar și primul ministrul Armeniei, Nikol Pașinyan”, scrie Dodon.

„După anunțarea acestei decizii, am ținut un discurs la ședința Consiliului eurasiatic economic suprem și le-am mulțumit șefilor statelor-partenere pentru încredere. Totodată, am subliniat că cooperarea și mai strînsă a Moldovei cu Uniunea Economică Eurasiatică este solicitarea majorității cetățenilor noștri și drept interes național obiectiv. De aceea, obținerea statutului de observator ne va permite să colaborăm cu mai mult succes cu țările UEE în domeniul comerțului, agriculturii, industriei, IT, economiei digitale și în multe alte sfere economice. În final, mi-am exprimat siguranța că în realitatea de azi doar dialogul și cooperarea economică reciproc avantajoasă, politica externă echilibrată poate asigura dezvoltarea stabilă și menținerea statalității a R. Moldova”, a continuat Igor Dodon.

Președintele întreprinde o vizită la Soci unde participă la ședința Consiliului Suprem Economic Eurasiatiс în calitate se invitat special.