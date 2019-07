Dodon, despre vizita misiunii Fondului monetar Internațional în R. Moldova

Șeful statului, Igor Dodon, susține că R. Moldova înregistrează un progres semnificativ în colaborare cu instituțiile financiare internaționale, inclusiv cu Banca Mondiala, Fondul Monetar Internațional dar și altele. Acesta mai spune că s-a restabilit activitatea Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare economică dar și s-a intensificat dialogul constructiv cu autoritățile SUA și UE.

În același timp, președintele țării a enumerat acțiunile noii guvernări de la preluarea mandatului.

În urma vizitei misiunii fondul Monetar Internațional, R. Moldova va primi 46.5 milioane de dolari SUA, de la Fondul Monetar Internațional (FMI) în acest an.