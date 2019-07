Dodon despre demisia lui Harunjen: „Nu ştiam că îşi va da demisia. A pus cererea pe masă și eu am acceptat-o”

Preşedintele R. Moldova, Igor Dodon, susține că nu știa că Eduard Harunjen intenționa astăzi, 11 iulie, să-și dea demisia din funcţia de procuror general. Totodată, Dodon a declarat că în timpul apropiat va fi anunțat, în regim de urgență, concursul public, pentru a alege viitorul procuror general al R. Moldova. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Moldova în Direct” de la Moldova 1.

Nu ştiam că îşi va da demisia. Eu i-am cerut demisia cu trei săptămâni în urmă, atunci când s-a produs schimbarea în R. Moldova. Harunjen a venit pe la 11.30 la Președinție. Am avut o discuție. Așa cum trebuie să facă un demnitar, fără a intra în detalii despre activitatea dumnealui anterioară. A pus cererea pe masă și eu am acceptat-o”, susţine Igor Dodon.

Totodată, şeful statului susţine în continuare faptul că își dorește ca viitorul procuror general să fie cetățean al R. Moldova, și nu străin, cum își doresc cei din Blocul ACUM.

Dodon mai spune că viitorul procuror general urmează a fi desemnat după prevederile vechi ale Legii Procuraturii.

Joi, 11 iulie, Eduard Harunjen, care se află de la începutul săptămânii în concediu medical, a anunțat prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul PG, că pleacă de la șefia instituției. Se întâmplă deși anterior, acesta a declarat că nu va demisiona benevol, pentru că nu ar avea motive în acest sens. Eduard Harunjen a infirmat orice acuzații la adresa sa, menționând că și-a exercitat atribuțiile în conformitate cu legea.

La câteva minute, după ce a anunțat că a depus cererea de demisie, în care a invocat imposibilitatea exercitării funcției pe motivul agravării stării de sănătate, șeful statului a semnat Decretul de eliberare din funcție a lui Eduard Harunjen.

Pe perioada concediului medical, procuror general interimar a fost desemnat adjuctul său Igor Popa.