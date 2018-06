Dodon, convins că „în sfârșit, chișinăuienii vor face alegerea corectă”

Șeful statului este convins că prin votul de astăzi începe o nouă etapă pentru capitală și se arată sigur că „în sfârșit, chișinăuienii vor face alegerea corectă”.

„Eu cred că este un vot extrem de important. Eu am votat pentru un profesionist și am ferma convingere că, în sfârșit, chișinăuienii vor face alegerea corectă, în favoarea profesionalismului și nu show-urilor, populiștilor și așa mai departe. Vreau să îndeamn toți chișinăuienii să iasă la vot, eu am încredere în votul chișinăuienilor. Cu Doamne ajută astăzi începem o etapă nouă pentru capitala noastră!”, a declarat Igor Dodon la ieșirea din secția de votare.