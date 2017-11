(Doc) Numele polițiștilor avansați în grad special, date secrete cu caracter personal

La 31 octombrie, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a organizat o ceremonie de acordare a gradelor speciale pentru mai mulți funcționari cu statut special din cadrul Ministerului. Deși au prezentat imagini cu persoanele avansate, reprezentanții MAI au refuzat să ne spună numele lor, invocând că acestea ar fi date secrete cu caracter personal.

Printr-un comunicat de presă transmis la 31 octombrie, Ministerul de Interne anunța că au fost avansați în gradul special de Comisar-șef opt angajați care își desfășoară activitatea în diferite direcții din cadrul aparatului central al MAI. Comunicatul de presă a fost completat de o serie de fotografii cu cei avansați însă a lipsit numele celor opt angajați ai MAI.

ZdG a contactat reprezentanții serviciului de presă al Ministerului ca să afle numele celor opt angajați, însă, deși la început ni s-a spus să revenim peste o oră, motivând că e pauză de masă, peste câteva minute am fost îndemnați să transmitem o solicitare de informație. Ulterior, după șase zile de la transmiterea solicitării am primit un răspuns din partea Ministerului, prin care ne anunța că nu are să ne spună numele celor avansați, invocând că numele lor ar fi date cu caracter personal.

„Conform art. 3 și 4 din Legea 133, informațiile respective sunt date cu caracter personal care fac persoanele identificabile. Totodată, menționăm că, persoanele care au primit aceste grade nu sunt cunoscute publicului, iar unii din angajații respectivi sunt colaboratori operativi, care cad sub incidența Legii 145 cu privire la Secretul de Stat”, au motivat reprezentanții Direcției relații publice a MAI.

Tot în comunicatul de presă transmis la 31 octombrie, MAI menționa că această modalitate de acordare a gradelor speciale a fost organizată în premieră la inițiativa conducerii MAI în luna iunie a acestui an și are drept scop „promovarea valorilor militare din sistemul Afacerilor Interne și a tradițiilor frumoase în rândul ofițerilor”.