Detalii din CV-ul noului secretar de stat al MEI. Cum motivează revenirea în țară

Alexandru Sonic a fost numit astăzi, 7 august, secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI). Acesta este de câteva săptămân consilier al ministrului Vadim Brînzan pe domeniul economiei.

Potrivit ministrului Economiei, Alexandru Sonic a făcut studii de licență și masterat la Oxford și s-a format ca profesionist în occident. Acesta a activat la „Morgan Stanley”, una dintre cele mai mari și importante bănci de investiții din lume, în domeniul finanțelor corporative, fuziuni și achiziții de companii și dezvoltare corporativă.

Ministrul l-a prezentat pe consilierul său drept persoană cu „experiență bogată în mai multe domenii ale economiei, precum sectorul energetic, telecomunicații, tehnologii informaționale, farmaecutică, infrastructură și transport.

Andrei Năstase, ministrul Afacerilor Interne, i-a solicitat lui Sonic să spună care a fost motivul pentru care a decis să activeze la MEI.

„Mi-am petrecut toată cariera profesională în Marea Britanie. De la începutul acestui an, am fost o perioadă în Moldova. Probabil, este cunoscut pentru unii faptul că părinții mei sunt oameni de afaceri și am fost implicat să le dau un sfat. Când a apărut oportunitatea de implicare în cadrul Guvernului, a fost acel apel către diasporă, celor care au fost formați în afară, eu am văzut-o ca o provocare pentru mine, având o experiență peste hotare. Am propus CV-ul la MEI, ca să fie discutat. M-am întâlnit cu dl ministru. Am discutat pe mai multe subiecte. Am ajuns la concluzia că sunt domenii de experiență și expertiză pe care eu le-am acumulat de-a lungul timpului și pot să contribui în folosul Guvernului, a statului. Vreau să mă implic. Aceasta este motivarea mea. O fac cu toată dedicația și buna credința”, a declarat Alexandru Sonic.