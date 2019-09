Dereck J. Hogan, despre relația lui Plahotniuc cu SUA și discuțiile purtate la partid

Ambasadorul SUA în R. Moldova, Dereck J. Hogan, declară că nu a existat niciun ultimatum în cadrul discuțiilor din 14 iunie cu Vladimir Plahotniuc, atunci când Partidul Democrat a declarat că se retrage de la guvernare. Totodată, acesta a precizat că între SUA și Plahotniuc nu există nicio relație.

În cadrul discuțiilor despre reformele din sectorul justiției, care au avut loc astăzi, 16 septembrie, la Universitatea de Stat din Moldova, Dereck J. Hogan a fost rugat să precizeze care este relația dintre SUA și Plahotniuc, în contextul în care democrații s-au retras de la guvernare după discuția cu ambasadorul SUA, dar și în contextul în care s-a vehiculat despre faptul că fostul lider al PDM s-ar afla în Miami.

„Nu există nicio relație între SUA și domnul Plahotniuc. Ca reprezentant al SUA, atunci când am venit în R. Moldova, în luna octombrie, am declarat că voi dezvolta legături cu toate forțele politice din țară pentru a fi sigur că acestea înțeleg care sunt valorile și interesele noastre. Astfel, fiecare convorbire pe care am avut-o cu domnul Plahotniuc a fost bazată anume pe aceste aspecte”, a declarat Dereck J. Hogan.