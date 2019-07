Deputații pleacă în vacanță. Se ia în considerare organizarea unei ședințe extraordinare

Președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a semnat o dispoziție cu privire la acordarea concediului deputaților în Parlament. Conform dispoziției, deputații ar urma să meargă în vacanță în perioada 1 august – 30 august.

Șefa Direcției generale comunicare și relații publice, Iuliana Bordeianu, ne-a comunicat că la această oră este examinată posibilitatea convocării unei sesiuni extraordinare, în perioada 12-14 august.

Dispoziția semnată de Greceanîi trebuie aprobată de Parlament, însă aceasta nu se regăsește pe agenda de mâine a deputaților.

Conform articolului 37 din Regulamentul Legislativului, Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii iulie. Sesiunea de toamnă începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii decembrie. Prima ședință plenară a sesiunii de primăvară 2018 a avut loc la 8 februarie.