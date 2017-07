Deputat PLDM despre reforma Guvernului, intențiile lui Plahotniuc și acțiunile lui Dodon

Într-un interviu acordat ZdG, deputatul PLDM Vadim Pistrinciuc a vorbit despre reforma Guvernului, intențiile lui Vlad Plahotniuc și metodele prin care acesta ar încerca să păstreze puterea pe care o are el și partidul său, precum și despre perspectiva parcursului european al R. Moldova după ce Igor Dodon a fost ales președinte.

“Nu ştiu ce vrea să facă (Vlad Plahontiuc, n.r.), dar în mod evident vrea să păstreze puterea pe care o are el şi anturajul său, partidul său. Eu nu exclud că el vrea să facă unele lucruri bune, ca să-l iubească poporul, să fie aclamat de popor, însă cred că metodele pe care le alege ca să facă acest bine poporului sunt greşite. Părerea mea e că şi el se gândeşte foarte des: de ce încerc eu să fac şi una, şi alta, iar oamenii nu mă iubesc? De aceea că metodele sunt greşite. Nu poţi, prin aceleaşi metode şi cu aceiaşi oameni, să faci lucruri total diferite. Pot să vă dau un exemplu. Acum se discută foarte mult despre reforma Guvernului. Intenţia e bună. Putem să-i criticăm pentru intenţie? Nu putem. Să reducă numărul ministerelor. Şi asta e bine. Dar, nu e crucial. Eu, când aud că se reduce numărul ministerelor, se creează o nouă filosofie a Guvernului, aştept ca într-adevăr aceasta să se creeze şi să fie creată şi o nouă modalitate de funcţionare a acestui Guvern. Recent, Guvernul a anunţat că, la noile agenţii de servicii publice care se constituie, se anunţă concurs. M-am uitat cine sunt aplicanţii sau finaliştii aplicanţi, erau patru sau cinci nume, toate acestea fiind ale unor funcţionari din alte instituţii care au existat până acum. Apare întrebarea: se putea aduce la o astfel de agenţie fundamentală un absolvent de-al nostru, de la o instituţie serioasă, o persoană care a lucrat la o instituţie internaţională sau de peste hotare, care vine cu o nouă viziune, care chiar ştie să facă un re-design total al serviciilor publice? Se putea. Chiar de emis o hotărâre de guvern se putea. Şi de a-l plăti altfel. Bani se găsesc. Eu sunt gata să votez în Parlament un salariu european pentru o astfel de persoană, care să vină cu viziuni noi. Dar nu s-a făcut aşa ceva. Deci, tot oamenii care au ocupat anterior alte funcţii vor veni şi în aceste funcţii – se schimbă un pic ambalajul şi locurile, dar esenţa rămâne aceeaşi. Fiindcă îşi spun că, uite, aceştia sunt de-ai noştri, hai să-i punem aici. Aşa se întâmplă în partide. E una să vrei să faci bine şi alta chiar să faci”, a spus Pistrinciuc.

Totodată, întrebat despre perspectiva parcursului european al R. Moldova, după ce Igor Dodon a devenit președinte, Pistrinciuc a spus că Dodon, ca fost membru al Guvenrului știe foarte bine care sunt capacitățile de dezvoltare a R.Moldova și că acesta are nevoie de suport din afară.

“Cred că acest curs (european, n.r.) va continua şi nu cred în puterea excesiv de populară a preşedintelui Dodon. Eu cred că dumnealui nu ar fi câştigat niciodată alegerile în R. Moldova dacă nu erau implicaţiile PD, care a încurcat candidatului unit al forţelor pro-europene să câştige alegerile. Cred că dumnealui îşi supraapreciază popularitatea. Foarte multe declaraţii şi acţiuni pe care le face sunt periculoase. Până la urmă, însă, face şi un lucru bun pentru integrarea europeană, fiindcă prin toate aceste declaraţii şi acţiuni nesăbuite şi periculoase îi face pe oameni să înţeleagă că integrarea europeană este un lucru mai bun pentru ei şi astfel o să contribuie nespus de mult la unificarea tuturor oamenilor care vor să trăiască într-o ţară europeană. Fiindcă absolut tot ceea declară dumnealui – că o să anulăm acordul de asociere, sau una, sau alta, nu are sorţi de izbândă şi o să ducă Moldova într-un colaps economic. Tot mai des spun: Moldova nu are altă alternativă nici din punct de vedere geografic, nici din punct de vedere economic sau politic. Nimeni nu spune că Moldova trebuie să trăiască rău cu Federaţia Rusă, nimeni nu spune că Moldova trebuie să aprindă focul presiunilor conflictelor interetnice, noi trebuie să ne gândim bine care este strategia în sensul ăsta. Însă, ceea ce spune dumnealui, cred că şi singur ştie că ţine de domeniul fantasticului. A fost membru al Guvernului şi ştie foarte bine care sunt capacităţile de dezvoltare ale R. Moldova – ele sunt limitate sau inexistente. Moldova are nevoie de suport din afară”, a menționat deputatul PLDM.