Declarațiile lui Năstase după ce Țurcan a fost ales președinte al CC. Cele două opțiuni ale liderului Platformei DA

Copreședintele blocului ACUM, liderul Platformei DA, Andrei Năstase, declară că a fost „surprins” când a aflat că Vladimir Țurcan a fost ales președinte al Curții Constituționale (CC). El spune că ar fi preferat „o doamnă” pentru această funcție.

Năstase afirmă că a optat „în permanență” pentru ca „un om al societății civile” să ajungă membru, dar și președinte al Înaltei Curți.

Referitor la faptul că trei membri au afiliere politică, acesta spus că „e greu de spus dacă sunt din partea cuiva sau altcuiva”.

Potrivit liderului Platformei DA, „ceea s-a produs la CC trebuie să ne dea un semnal clar de alarmă”.

Năstase a mai dezvăluit că și-ar fi dorit ca fotoliul de președinte al CC să-l ocupe Liuba Șova sau Domnica Manole.

„În ce ne privește pe noi, Platforma DA, nu am ascuns acest lucru, am militat pentru faptul ca un om profesionist, care și-a demonstrat caracterul să ajungă la CC – Domnica Manole – care nu face parte din Platforma DA, nu este membră a partidului, ci este un exponent al societății civile de specialitate, care a demonstrat în timp și curaj, și caracter, și profesionalism. Alegerea domnului Țurcanu m-a surprins, sincer vă spun. Mi-aș fi dorit ca președinte al CC să fie un exponent al societății civile și, de ce nu, o doamnă. Preferința mea în această speță a fost acea doamnă Șova, pe care n-am văzut-o niciodată în viață, nu cunosc cine este, dar am înțeles că vine dintr-un domeniu care nu a fost afectat niciodată de prezență politică. Și apoi, bineînțeles, o a doua opțiune putea fi Domnica Manole, ca exponent al societății civile, dar care, trecând prin acest proces electoral, era afectată”, a comentat acesta în cadrul unui interviu acordat pentru Radio Europa Liberă.