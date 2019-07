De ce odată cu plecarea de la putere, PDM nu mai are bani pentru întreținerea sediului? Răspunde Filip

Ex-premierul Pavel Filip, actual președinte al Partidului Democrat din Moldova, susține că nu știe câți bani se achită pentru sediul formațiunii, amplasat chiar în curtea interioară a Procuraturii.

Întrebat în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova, de ce odată cu plecarea de la guvernare PDM nu-și mai poate permite întreținerea sediului, Pavel Filip nu a avut un răspuns explicit.

„Atunci eu nu am condus Partidul Democrat. Există o structură și într-o formațiune politică. Există președintele partidului și există secretariatul, în frunte cu secretarul general, care se ocupă de toate aceste lucruri. Eu nu am avut nicio tangență. Cu părere de rău, nu vă pot spune nici astăzi cât se cheltuia, pentru ce se cheltuia, cât se plătea pentru acest sediu”, a declarat Filip, invocând că și-a rugat colegii ca să-i ofere această informație.

Întrebat despre sursa banilor din care era întreținut partidul, Pavel Filip a declarat că totul este transparent la acest capitol, deoarece formațiunea prezintă rapoarte.

Potrivit Raportului privind gestiunea financiară, depus la CEC, în 2018, PDM a cheltuit pentru întreținerea tuturor sediilor din țară ale partidului 4,1 milioane de lei. Suma este considerent mai mare decât cheltuielile din 2017 pentru sedii – 594 de mii de lei.

Solicitat să spună dacă este mai bine sau mai rău fără Vlad Plahotniuc la șefia PDM, Pavel Filip a evitat să răspundă direct și a invocat că a fost implicat mai puțin în activitatea de partid, fiind ocupat de treburile Guvernului.