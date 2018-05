De ce Andrei Năstase crede că este mai potrivit pentru funcția de primar al mun. Chișinău decât Ion Ceban

Ziarul de Gardă i-a provocat pe cei doi candidați la funcția de primar al mun. Chișinău, Andrei Năstase și Ion Ceban, să răspundă la 11 întrebări, majoritatea dintre ele abordând cele mai stringente probleme ale capitalei: gheretele, panourile publicitare, ambuteiajele, parcările, construcțiile ilegale, blocurile, de locuit sau corupția. Întrebările au fost aceleași pentru ambii candidați.

La prima întrebare, cei doi candidați au fost solicitați să spună de ce cred că sunt mai potriviți pentru a ocupa fotoliul de primar decât contracandidatul. Răspunsuriule la celelalte întrebări care dezvoltă viziunea pe care aceștia o au pentru dezvoltarea capitalei le găsiți în ediția tipărită a Ziarului de Gardă, pe care o găsiți în chioșcuri sau oficiile poștale din țară.

Vedeți, mai jos, cum a răspuns la această întrebare Andrei Năstase, candidatul comun al Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și Partidul Acțiune și Solidaritate.

„Sunt sigur că orașul nostru are nevoie de un primar cu autoritate și de o echipă managerială puternică, care ar avea capacitatea să elimine haosul și să demonteze schemele de corupție. Locuitorii municipiului au nevoie de un primar care ar reprezenta interesele lor și nu un primar partener cu Plahotniuc. Or, Ion Ceban este un partener al oligarhiei, un om al sistemului. A demonstrat-o în repetate rânduri pe parcursul anilor.

Împreună cu Dodon și Plahotniuc au schimbat sistemul electoral, împreună au contribuit la numirea actualului procuror general, împreună au contribuit la împărțirea sferelor de influență, împreună au numit judecătorii oligarhiei, etc. Împreună au mimat opoziția în cadrul Consiliului Municipal. Chișinăul are nevoie de o echipă aptă să pună în aplicare un program/viziune, de o echipă determinată să implementeze reforme care ar contribui la creșterea calității vieții. Chișinăul are nevoie de un primar eficient, care ar implementa prerogativele pe care și le-a propus și nu de un primar care, cu 19 mandate de consilieri, admite degradarea constantă a municipiului. Toate problemele care țin de construcțiile ilegale, distrugerea patrimoniului, vânzarea patrimoniului, a terenurilor municipale unor grupuri de interese ilegale, la prețuri derizorii, pot fi rezolvate doar de un om și de o echipă din afara sistemului actual.

Principala diferență dintre mine și Ion Ceban este cea că eu reprezint și apăr doar interesele oamenilor, spre deosebire de el, care are interese ascunse. Eu ascult doar de locuitori, pe când el ascultă ce îi spun șefii săi compromiși și corupți. El vrea să pună mână pe capitală, iar eu vreau să o redau oamenilor”.

Turul doi al alegerilor locale pentru funcția de primar al mun. Chișinău va avea loc duminică, 3 mai. În primul tur de scrutin, pentru Ion Ceban au votat 40,98% din alegători, iar pentru Andrei Năstase, 32,12%.