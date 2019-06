CV-ul noii ministre a Justiției

Olesea Stamate, președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), este noua candidatură pentru fotoliul de ministră a Justiției în Guvernul Sandu. Astăzi, aceasta urmează să depună jurământul și să fie prezentată echipei Ministerului Justiției.

Potrivit CV-ului, publicat pe pagina oficială AGER, Olesea Stamate este licențiată în drept, magistru în studii europene avansate la Colegiul Europei și avocat.

Aceasta este specializată în domeniul justiţie şi afaceri interne şi reforma administraţiei publice centrale.

A lucrat anterior în cadrul Fundaţiei Soros-Moldova și în calitate de expert în diverse proiecte, beneficiarii cărora au fost Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei.

Posedă experienţă de peste zece ani în managementul şi evaluarea proiectelor.

Vorbește fluent limbile engleză, franceza și rusă.

Ieri, 23 iunie, Stanislav Pavlovschi și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Justiției.