Cum răspunde candidatul la șefia SIS, întrebat despre stat capturat, abateri și situația la frontiera transnistreană

Cu șase voturi, Alexandr Esaulenco, actualul vicedirector al Serviciului Informații și Securitate (SIS), a fost aprobat de Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului drept candidat la funcția de director al instituției. Tot astăzi, candidatura acestuia urmează a fi suspusă votului în plenul Parlamentului.

Potrivit CV-ului atașat la proiectul de lege pentru înaintarea candidaturii acestuia la șefia SIS, Alexandr Esaulenco a făcut studii în drept la ULIM, iar din 1999 activează în cadrul SIS. Acesta a evoluat de la funcția de ofițer de securitate la cea de șef al direcției generale contraspionaj, de șef al direcției generale contrainformații militare și de director adjunct al SIS.

Adjunct al Serviciului, Esaulenco a ajuns în noiembrie 2018, fiind propus în funcție de fostul director al SIS, Vasile Botnari.

Candidatura lui Esaulencă a fost aprobată de toți cei șase membri ai Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, prezenți în ședința de astăzi: Chiril Moțpan, Igor Grosu, Oazu Nantoi, Fiodor Gagauz, Oleg Savva și Victor Gaiciuc.

Înainte de a fi votat proiectul de lege, membrii comisiei, dar și alți deputați, i-au adresat întrebări lui Alexandr Esaulenco.

Deputatul Oazu Nantoi a întrebat candidatul în ce măsură SIS controlează activitatea structurii de securitate din regiunea transnistreană.

Oazu Nantoi l-a întrebat pe actualul vicedirector al SIS „Cum se întâmplă că în campaniile electorale anterioare, mai bine zis în ziua votării, în ziua de 13 noiembrie 2016 și 24 februarie 2019 s-a observat transportarea masivă a alegătorilor” și dacă „SIS a avut ceva informații în prealabil și ce prevede legislația R. Moldova”?

„Evident, Serviciul a monitorizat în zilele respective și am observat acest flux de persoane, doar că percepem tot fluxul de persoane ca cetățeni ai R. Moldova. În zonele respective am monitorizat doar punctele vamale interne și nu recunoaștem frontiera cu regiunea transnistreană. Respectiv, SIS dispune de informații cu referire la fluxul de persoane, unitățile de transport care au fost utilizate pentru transportarea cetățenilor. Informațiile au fost raportate decidenților în perioada respectivă”, a declarat candidatul la șefia SIS.

Deputatul Dan Perciun l-a întrebat pe Alexandr Esaulenco care a fost implicarea SIS-ului la „capturarea statului” și care vor fi pașii, după ce Parlamentul a adoptat o declarație privind declararea R. Moldova drept stat capturat.

Perciun a solicitat candidatului să spună dacă în ultimii ani de activitate ai SIS-ului au fost comise ilegalități sau abateri.

„Dar ce a făcut posibilă capturarea SIS-ului?”, a continuat Perciun.

La rândul său, Igor Grosu i-a solicitat candidatului să numească prioritățile sale pentru ca „în acest mandat să faceți ca instituția să devină instituție viabilă, funcțională, prietenoasă publicului”.

Chiril Moțpan, președintele Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică,

a declarat că în adresa SIS au fost formulate deja mai multe demersuri cu solicitări de informații privind interceptările apărute recent în spațiul public, dar și arestarea celor șapte cetățeni turci.

Vasile Botnari a fost demis de la șefia SIS pe 8 iunie 2019 de către majoritatea parlamentară formată de Blocul ACUm și PSRM.