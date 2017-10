Cum explică PDM-ul poziția față de referendumul pentru demiterea lui Chirtoacă

Partidul Democrat din Moldova (PDM) nu va participa sub nicio formă la referendumul din 19 noiembrie pentru demiterea primarului general al mun. Chișinău, Dorin Chirtoacă. În cadrul briefing-ului săptămânal, purtătorul de cuvând al partidului, Vitalie Gamurari, a declarat că democrații nu se vor implica în acest scrutin, deoarece referendumul este folosit de PSRM și Igor Dodon în scop politic și electoral, și nu are nicio legătură cu problemele reale ale chișinăuienilor.

