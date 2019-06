Cum comentează vicepreședintele PDM aruncarea curcanilor în curtea Președinției

Vicepreședintele PDM, Andrian Candu, susține că nu cunoaște de ce conducerea partidului, în timpul protestului de ieri, a aruncat mai mulți curcani în curtea Președinției.

Acesta susține că știe nici a cui a fost ideea, nici cine a realizat-o. Asta, deși, prezent la acțiune a fost liderul PDM, Vladimir Plahotniuc.

„Nu cunosc acest subiect, nu am intrat în detalii. Consider că nu a fost un gest demn. Nu trebuia să se întâmple acest lucru. Nu știu a cui a fost ideea și cine a realizat-o. Am verificat ulterior: am înțeles că curcanii sunt bine, merci. Cu gestul ca atare nu sunt de acord și îl condamn”, a răspuns Andrian Candu.

Ieri, în timp ce scandau „Dodon, ieși afară!” și „Demisia!”, protestatarii prezenți la manifestația PDM au aruncat, aplaudând, curcani peste gardul Președinției.