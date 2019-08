Cum au reacționat PSRM, ACUM și PDM la anunțul că Vladimir Țurcan a devenit președintele CC

Anunțul că Vladimir Țurcan, exponent al socialiștilor, a fost ales președinte al Curții Constituționale (CC) a provocat diverse reacții în rândurile politicienilor. Reprezentanții blocului ACUM și cei ai Partidului Democrat din Moldova (PDM) critică acest lucru, în timp ce socialiștii sunt de acord.

Prima nemulțumire a venit din partea Maiei Sandu, care a solicitat ca fiecare membru al CC să facă publică opțiunea de vot, deși procedura este secretă.

Deputatul ACUM Octavian Țîcu susține poziția șefei Guvernului și repetă că „orice colaborare cu PSRM devine cu fiecare zi tot mai nocivă”.

Iurie Reniță și-a exprimat regretul și a scris pe pagina sa de Facebook că „ceea ce s-a întâmplat astăzi la Curtea Constituțională este o adevărată rușine și o decepție totală. Să tragă concluziile de rigoare și să suporte consecințele cei care umblă cu plocoane pe la Palatul Sultănesc”.



Contactat de ZdG, deputatul PSRM Grigore Novac a menționat că Țurcan este o persoană potrivită pentru această funcție.

„Domnul Țurcan întrunește toate condițiile prevăzute de actuala legislație în vigoare pentru a deține această funcție. Nu avea să fie domnul Țurcan, ar fi fost altcineva. Este o treabă internă a CC. Ei, prin vot secret, își aleg președintele. Nu știu cât de corect ar fi ca să se implice cineva, să se dea cu părerea. (…) Este o responsabilitate foarte mare. Trebuie să cunoști foarte bine materia constituțională. Eu nu știu câți au dorit și își doresc să dețină această funcție. (…) Eu consider că domnul Țurcan este pregătit pentru această funcție, deoarece am activat 4 ani și în cadrul Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și vă spun cu certitudine că chiar este foarte pregătit pentru această postură. Cunoaște și are experiență foarte bogată în jurisprudență”, a declarat socialistul pentru ZdG.