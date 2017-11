Cum arată casa și ce avere are Silvia Radu, noul primar interimar al mun. Chișinău

Silvia Radu, care va exercita în următoarea perioadă funcția de primar interimar al capitalei a fost candidat independent la funcţia de preşedinte al R. Moldova. Ea deţine bunuri imobile de milioane. Aceasta are o casă de lux în sectorul Buiucani al capitalei şi două apartamente în centrul oraşului Chişinău. Împreună cu soţul, Vergiliu, aceasta a fondat o companie cu activităţi declarate în agricultură, prin intermediul căreia gestionează zeci de hectare de terenuri. Soţul Silviei Radu administrează şi o companie cu activităţi imobiliare. Totodată, conform declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate depusă la Comisia Electorală Centrală, Silvia Radu a ridicat, pe parcursul anilor 2014 şi 2015, un salariu cumulat de peste 10 milioane de lei din funcţia de preşedintă a „Gas Natural Fenosa”, cel mai mare distribuitor de energie electrică din ţară.

430 de mii de lei pe lună, salariul de la „Red Union Fenosa”

Fosta administratoare a companiei „Red Union Fenosa” deţine, în Chişinău, cel puţin patru bunuri imobile. Datele de la Cadastru arată că Silvia Radu şi soţul său sunt proprietarii unei case de locuit impresioanante pe str. Milano din sect. Buiucani al Capitalei, pe care au cumpărat-o în anul 2004. Între 2006 şi 2009, imobilul a fost gajat la Energbank pentru un milion de lei. În 2005, la un an de la procurarea casei, soţii Radu devin proprietarii unui apartament în inima Chişinăului, pe bd. Ştefan Cel Mare şi Sfânt. Locuinţa are 67,5 m.p. În 2011, soţii Silvia şi Vergiliu Radu devin proprietarii unui spaţiu nelocativ pe str. Octavian Goga din sect. Râşcani, cu o suprafaţă de 42,5. m.p. În 2014, Silvia şi Vergiliu Radu mai cumpără un apartament, pe str. Serghei Lazo, într-un bloc în care deţin apartamente familiile Ghimpu şi Chirtoacă. Locuinţa, finalizată acum doi ani, are 138,9 m.p. Cei doi soţi au investit în bunul imobil începând cu anul 2011. Toate bunurile familiei Radu au fost puse în gaj de-a lungul anilor pentru credite de milioane de lei.

Silivia Radu este, împreună cu soţul, fondatoare la firma „Radu-Agro”, cu activităţi declarate în „cultura strugurilor”. SRL-ul deţine terenuri agricole în raionul Hânceşti. Totuşi, cel puţin în 2012, data prezentării ultimului raport financiar, SRL-ul nu declara bani din activităţile sale. Vergiliu Radu mai este şi administratorul întreprinderii cu Capital Străin „Frias Invest Group” SRL, fondată de spaniolul Frias Marcos. Principala activitate declarată a firmei este „cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii”.

Din declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru anii 2014-2015 depusă de Silvia Radu la CEC aflăm că aceasta a ridicat în ultimii doi ani, fiind în funcţia de preşedintă a „Gas Natural Fenosa”, un salariu de 10,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă că, în medie, salariul său lunar a fost de aproape 430 de mii de lei. Pretendenta la preşedinţie mai indică venituri de 2,7 milioane de lei obţinuţi din depuneri la instituţiile financiare, inclusiv de peste hotare, dar şi 3,1 milioane de lei proveniţi din pensie, indemnizaţii sau premii.

Silvia Radu, 15 ani la „Red Union Fenosa”

La momentul completării declaraţiei de avere, Silvia Radu a indicat că deţine, alături de soţul său, 14 conturi de card pe care se găsesc 33,6 mii de lei şi 184,9 mii de euro, echivalentul a peste 4 milioane de lei. Silvia Radu a mai declarat că deţine 100% din acţiunile companiei „Gate for Capital Limited”, fondată în Marea Britanie. Silvia Radu are acţiuni şi la „Banco Sandander”, instituţie financiară din Spania. De asemenea, din 2014, candidata la şefia statului este proprietara a 10% din acţiunile companiei străine „Fresh & Green”. Soţii Radu au trei copii. Doi sunt minori, în timp ce Ovidiu Radu este şi el fondator de firmă. Acesta a înregistrat în 2011 SRL „Energora”, care are adresa juridică în apartamentul părinţilor săi de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt. În acelaşi document depus la CEC, Silvia Radu declară că deţine un automobil de model Wolkswagen Passat Sedan, iar soţul său, un Audi A8 Sedan şi un camion Wolkswagen. Soţii mai indică un teren agricol în raionul Cimişlia, de 3,3 ha, şi altul de 33 de hectare în raionul Hânceşti.

Silvia Radu are 44 de ani, fiind originară din oraşul Hânceşti. Ea a studiat la Universitatea din Navarra, Spania, la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept şi cea de Limbi Străine. Dar şi la Academia de Administraţie Publică de pe lângă Guvernul RM (Relaţii Internaţionale). În 1995 Radu a fost angajată în Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil al R. Moldova, iar între 1998 şi 2000 a activat la întreprinderea de stat Moldtranselectro. Şi-a început cariera la compania spanionă Union Fenosa la 1 mai 2000. Iniţial, ea a fost secretar general în Consiliul de administraţie al celor trei companii ale Union Fenosa, iar ulterior a fost promovată în funcţia de director corporativ. Din noiembrie 2003 ajunge vicepreşedinte, iar în aprilie 2008 a fost numită preşedintă a „Gas Natural Fenosa”. Ea a părăsit preşedinţia companiei spaniole care livrează energie electrică pe teritoriul R. Moldova în noiembrie 2015. În perioada în care Silvia Radu a condus compania, preţurile la energia electrică s-au dublat.