Consilierul lui Dodon, avocatul PPDA și un candidat la fotoliul de judecător constituțional, noi membri ai CEC

În ședința de astăzi, 16 iulie, a Parlamentului, au fost desemnați și confirmați în funcție trei membri noi ai Comisiei Electorale Centrale (CEC): Maxim Lebedinschi, unul dintre consilierii lui Igor Dodon; Dumitru Pavel, avocatul lui Andrei Năstase și candidat la parlamentare pe lista Blocului ACUM; cel de-al treilea membru fiind Dorin Cimil, avocat, conferențiar universitar și unul dintre candidații la funcția de judecător al Curții Constituționale.

Cu 55 de voturi, cei trei au fost desemnați membri CEC, iar pentru confirmarea acestora în funcție și-au dat votul 54 de deputați. Deputatul PSRM Adrian Lebedinschi, fratele lui Maxim Lebedinschi, s-a abținut de la vot, în contexul existenței unui conflict de interese.

Dumitru Pavel este avocat. Între 2001-2003, acesta a activat în calitate de șef de secție la Casa Națională de Asigurări Sociale din Chișinău. Ulterior, timp de câteva luni, a fost consultant superior la oficiul din Chișinău al Cancelariei de Stat în cadrul căruia era responsabil de controlul și verificarea legalității actelor emise de organele administrației publice locale. Între 2004-2010 a făcut carieră la Curtea Supremă de Justiție, unde a activat în calitate de referent al judecătorului. Alți doi ani a activat în calitate de jurist al instituției media Jurnal de Chișinău Plus SRL, pe care a reprezentat-o în mai multe procese de judecată. Dumitru Pavel oferă asistență juridică membrilor PPDA și liderului Andrei Năstase. El a fost avocatul lui Andrei Năstase în dosarul invalidării alegerilor locale din mun. Chișinău.

La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, Dumitru Pavel a candidat la un fotoliu de deputat pe lista Blocului ACUM pe circumscripția națională. Acesta a declarat pentru potralul moldovacurata.md că a decis să candideze în calitate de susținător al PPDA, deoarece susține și împărtășește „viziunile și obiectivele acestui partid, în special lupta împotriva corupției și apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor afectați de schemele corupționale”.

Maxim Lebedinschi este consilier în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al preşedintelui R. Moldova în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul al președintelui Igor Dodon din decembrie 2016. Anterior, acesta a fost consilier municipal din partea PSRM și membru al Comisiei Electorale Centrale, funcție la care a fost propus de către PSRM. Maxim Lebedinschi se numără și printre avocații lui Igor Dodon. Maxim Lebedinschi este fratele lui Adrian Lebedinschi, deputat socialist şi unul din donatorii formaţiunii în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Maxim Lebedinschi a fost şi avocatul lui Igor Dodon, tot în 2013, în procesul pe care liderul socialiştilor l-a avut cu Valentin Krîlov, fostul şef al PSRM, dar şi juristul partidului în mai multe procese.

Dorin Cimil este avocat, doctor în drept, conferențiar universitar. Din 1995 acesta activează la catedra de Drept Civil, Facultatea de Drept, USM. Este titular al cursurilor ”Drept civil. Contracte speciale” și ”Calificarea raporturilor contractuale”, USM, Facultatea de Drept. Este autor a mai multor publicaţii ştiinţifice şi didactice în domeniul dreptului civil și comercial. Din 2014 este membru al BAA ”Parteneriat Academic pentru Justiție”. Este specializat în domeniul comercial, bancar, cel al transporturilor și asigurărilor. Dorin Cimil se numără printre condidații înscriși în concursul organizat de Guvern pentru două funcții vacante de judecător la Curtea Constituțională.

Trei fotolii vacante de membru CEC au rămas vacante pe parcursul ultimelor săptămâni după ce, pe rând, membrul CEC Iurie Ciocan, președinta, Alina Russu, și vicepreședinta instituției, Rodica Ciubotaru, și-au dat demisia.

Motivul demisiei, invocat de toți cei trei membri CEC, a fost modificarea legislației privind statutul membrilor CEC, care presupune că membrii CEC vor putea fi demişi de către autorităţile, care i-au numit în funcţie, fără să mai fie nevoie ca demisia să fie confirmată de instanţele de judecată.