Consilierii municipali s-au întrunit în ședință pentru a-l demite pe Ruslan Codreanu

Consilierii municipali s-au întrunit astăzi într-o ședință de îndată pentru a analiza situația social-politică, dar și pentru a constata vacanța funcției de primar interimar. Ședința s-a lăsat însă doar cu declarații, or nu a existat un cvorum pentru adoptarea proiectelor.

Secretarul Consiliului Municipal, Adrian Talmaci, a declarat pentru Ziarul de Gardă că fracțiunea socialiștilor a depus ieri un demers la Primărie, prin care a solicitat organizarea unei ședințe de îndată, cu o singură chestiune, care se referea la situația social-politică din țară.

„Conform legislației, demersul se depune la primar și el poate să îl satisfacă și să organizeze ședința dacă consideră că solicitarea este întemeiată. Primarul a considerat că nu este cazul pentru organizarea ședinței și nu a convocat CMC”, susține Adrian Talmaci.

Totodată, legislația mai prevede că ședința poate fi convocată la inițiativa a 1/3 dintre consilieri. Astfel, fracțiunea PSRM s-a întrunit în ședință, doar că în sală nu a existat o majoritate. Fracțiunea PSRM a făcut declarații de susținere a noului Guvern și Parlament, iar ulterior au plecat.

La scurt timp însă și fracțiunea Partidului Liberal a venit cu un proiect prin care solicita Consiliului Municipal să constate că funcția de primar interimar este vacantă, în contextul în care anterior Ruslan Codreanu a fost numit viceprimar, iar în prezent exercită funcția de primar interimar. Proiectul nu a acumulat însă numărul necesar de voturi.