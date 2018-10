Consiliera lui Filip, despre cenzura de pe pagina de facebook a premierului

Consiliera premierului, Stela Nistor, susține că mesajele critice de pe pagina de Facebook a lui Pavel Filip au fost șterse doar pe parcursul zilei de ieri și că nu a mai existat un astfel de precedent, asta deși mai multe persoane au semnalat că au fost cenzurate pe pagina premierului. Totodată, consiliera lui Pavel Filip susține că nu se acceptă categoric ca mesajele incomode sau critice să fie șterse, iar acest lucru nu se va mai repeta.

Reporter: – Cine se ocupă de trierea comentariilor care sunt lăsate de utilizatori pe pagina premierului?

Stela Nistor, consiliera premierului: – Vreau să vă zic că pagina premierului este administrată de angajații Direcției comunicare și protocol. Nu acceptăm categoric să fie șterse mesajele critice. E firesc să avem și asemenea mesaje, pentru că e un lucru firesc. S-a produs ieri o greșeală și ne vom asigura ca asemenea situații să nu aibă loc pe viitor.

R: – Această greșeală nu s-a produs doar ieri …

S.N: – Am examinat atent ceea ce ați scris dvs pe Ziarul de Gardă și vă asigur că asemenea situații nu vor avea loc pe viitor. Ne rezervăm dreptul să ștergem mesajele care conțin injurii și cuvinte necenzurate. Comentariile critice noi le lăsăm.

R: – Dar care a fost totuși motivul pentru care comentariile au fost șterse până acum?

S.N: – Nu cred că au fost șterse până în prezent. Situația a fost doar ieri.

R: – În știrea pe care am scris-o am atașat și un caz care a fost săptămâna trecută.

S.N: – Eu v-am oferit răspunsul pe care l-ați dorit. Plec într-o ședință. Sunt ocupată.