Conducerea „Teleradio-Moldova” reclamă presiuni politice și solicită ajutor misiunilor diplomatice

Conducerea IP Compania „Teleradio-Moldova” susține că postul public de televiziune Moldova 1 a devenit ținta unei campanii de defăimare inițiată de partidele de la guvernare și le acuză de „imixtiune în politica editorială” și încercarea de a institui un „control politic”. În acest sens, conducerea Moldova 1 solicită societății civile, ong-urilor de media, dar și misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, să ia atitudine și să-i ofere suport.

Declarațiile se conțin într-un „apel” publicat de Conducerea IP Compania „Teleradio-Moldova” după ce astăzi, 10 iulie, deputații din Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului au audiat raportul de activitate pentru anul 2018 al Companiei Teleradio-Moldova și al televiziunii Moldova 1.

Drept urmare a audierii, deputații au decis să propună eliberarea din funcție a președintei IP Compania „Teleradio-Moldova”, Olga Bordeianu, și a directoarei Moldova 1, Ecaterina Stratan.

În aceeași declarație publică conducerea postului susține că a reacționat prompt la evoluțiile din societate, a informat operativ și nepărtinitor telespectatorii, a publicat tot spectrul de opinii ale principalilor actori și a invitat principalii lideri politici la emisiunea „Moldova în direct”.