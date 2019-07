Cine va reprezenta Guvernul în Colegiul Centrului Național Anticorupție

Ministra Justiției, Olesea Stamate, urmează a fi desemnată astăzi de Guvern în calitate de membru al Colegiului Centrului Național Anticorupție.

Potrivit legii, conducerea colegială a CNA este exercitată de Colegiul Centrului, din componența căruia fac parte: directorul, adjuncții lui, șefii subdiviziunilor, procurorul anticorupție, președintele CNI, un reprezentant al societății civile, dar și un reprezentant al Guvernului. În acest sens, cabinetul de miniștri a decis să o înainteze în postura respectivă pe Olesea Stamate, numită recent și în funcția de ministră a Justiției.

„Pornind de la faptul că domeniul anticorupție și integritate este prerogativa Ministerului Justiției, calitatea de membru din partea Guvernului în Colegiul CNA revine ministrului justiției”, se precizează în nota informativă a proiectului ce urmează a fi aprobat de miniștri.

Olesea Stamate a activat anterior în funcția de președinte al Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER). Stamate este magistru în studii europene avansate (Colegiul Europei), absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, avocat licenţiat. Specializată în domeniul justiţie şi afaceri interne şi reforma administraţiei publice centrale. A lucrat anterior în cadrul Fundaţiei Soros-Moldova, iar mai târziu, în calitate de expert în diverse proiecte, iar printre beneficiari au fost Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei. Posedă experienţă de peste zece ani în managementul şi evaluarea proiectelor.