Cine este consilierul Maiei Sandu pe politică externă

Directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice (IPIS), Vladislav Kulminski, a fost numit în funcția de consilier al prim-ministrei Maia Sandu pe politică externă.

În descrierea echipei de pe site-ul IPIS, Vladislav Kulminski este prezentat ca fiind expert în domeniul analizei politice, planificării strategice, bunei guvernări și soluționării conflictelor. Acesta a activat în cadrul Băncii Mondiale, unde s-a ocupat de reforma sectorului administrației publice din Moldova. Ulterior, în perioada în care Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, Kulminski a devenit consilier superior al Prim-ministrului, conducând departamentul intern de planificare strategică.

Totodată, Kulminski a elaborat și a implementat programe în domeniul soluționării conflictelor din regiune, inclusiv programe de măsuri de consolidare a încrederii, și a lucrat în calitate de expert politic la Ambasada SUA și cea a Marii Britanii în Moldova. A absolvit Școala superioară de administrare publică Maxwell din SUA. Noul consilier al Maiei Sandu este absolvent al programelor Fulbright și John Smith și al Programului pentru tineri lideri ai Conferinței de securitate de la München.