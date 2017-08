Cine candidează la funcția de director al postului public de televiziune Moldova 1

Consiliul de Observatori (CO) al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a publicat lista candidaților la funcția de director al postului public de televiziune, Moldova 1.

La concurs s-a înscris: Ecaterina Stratan; Sergiu Praporșcic și George Iosip. Alegerea noului director al postului public de televiziune se va face în baza unui regulament ad-hoc.

Ecaterina Stratan are o experiență de peste 23 de ani în domeniul jurnalisticii. „Pe parcursul activității am realizat mai multe cicluri de emisiuni, dar și am deținut poziții care prevăd abilități manageriale: de elaborare a strategiilor de activitate, a conceptelor și grilelor de programe; de organizare a campaniilor media; de recrutare și instruire a personalului; de planificare și coordonare a activității echipelor de filmare; de evaluare a produsului finit. Din 2014 am coordonat activitatea a peste 60 de angajați din cadrul serviciului de știri de la Moldova 1”, scrie Stratan, în CV-ul său.

Din luna aprilie 2014 până în luna iulie 2017, Ecaterina Stratan a lucrat la „Moldova 1”, fiind director al departamentului de știri și dezbateri TV. În februarie 2011 – aprilie 2014, a fost director la postul de televiziune „Euro TV”. Din aprilie 2010 până în februarie 2011 – a fost senior-editor secția Politic la postul de televiziune „Publika TV”, iar în perioada octombrie 2007 – aprilie 2010 – șef de presă la S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Sergiu Praporșcic este originar din satul Ciutești, raionul Nisporeni. În anul 1996 și-a făcut stufiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea „Jurnalism și Științe ale Comunicării”. Din anul 2015 până în prezent, producător la departamentul știri, realizator de emisiuni de dezbateri radio, editor al site-ului sputnik.md. În perioada 2013-2015 este editor la „Publika TV”, iar din 2006-2013 – director și redactor șef al Grupului de presă FLUX.

George Iosip indică în CV-ul său că din luna august 2014 – aprilie 2017 lucrează la General Media Group, în calitate de senior-editor, fiind responsabil de organizarea, coordonarea reporterilor din grupul de presă, editarea știrilor. Iosip a mai ocupat funcția de reporter, corespondent la „Publika TV” (noiembrie 2009 – aprilie 2017). Din 2008-2009 – reporter la „Euro TV” și reporter/redactor-șef la „Flux Studentul” (martie 2007-octombrie 2009).

În cadrul ședinței din 4 iulie, Consiliul de Observatori a decis ca Ecaterina Stratan, șefa Departamentului știri și dezbateri de la Moldova 1, să fie noul director-interimar al postului-public de televiziune.Amintim că funcția de director al postului public de televiziune a rămas vacantă după ce, la 26 iunie, Mircea Surdu și-a anunțat demisia, chiar dacă mandatul său de cinci ani ar fi expirat la sfârșitul anului 2017.