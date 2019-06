Cinci ani de la semnarea Acordului de Asociere cu UE. PL îşi exprimă regretul că nicio instituţie nu a menţionat astăzi despre acest eveniment

Astăzi, 27 iunie, se împlinesc 5 ani de la semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. În acest context, Partidul Liberal îşi exprimă regretul că atât Guvernul, Parlamentul, Ministerul Afacerilor Externe și Presedinția nu a menţionat astăzi, despre acest eveniment.

„Libera circulaţie în Europa, ajutoarele financiare, toate reformele şi progresele înregistrate în diverse domenii în ultimii ani se datorează anume acestui Acord şi graţie suportului oferit de partenerii europeni“ , se arată intr-un comunicat emis de Partidul Liberal.

Acordului de Asociere semnat între Republica Moldova şi Uniunea Europeană a fost semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia. Acordul a fost ratificat de Parlamentul R. Moldova pe 2 iulie 2014, iar de Parlamentul European pe 13 noiembrie 2014.