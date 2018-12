Chirtoacă renunță la ACUM și solicită consolidarea unioniștilor „în jurul PL”

Dorin Chirtoacă, președintele Partidului Liberal solicită forțelor politice unioniste să se consolideze în jurul formațiunii pe care o conduce. „Singura cale pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova este Unirea cu România”, declară Chirtoacă, acuzând reprezentanții blocului ACUM de trădare.

„PL a contribuit la unitatea opoziției, am demonstrat încă o dată buna noastră credință, însă aceasta nu a fost apreciată. Dumnezeu ne este martor, noi am mers sincer cu ACUM, dar ni s-a trântit uța în față, am fost mințiți și trădați. Nu am fost lăsați nici măcar să participam la „concursul meritocrației” anunțat tot de ei și fără să fim întrebați, am fost trimiși să candidăm în Siberia, probabil după modelul lui Stalin de la deportările din 1949. S-a lovit nu numai în PL, dar în tot electoratul unionist, care a fost de fapt scuipat și alungat, alungat din nou, cum s-a întâmplat și în 2015 în PMAN. Din păcate, prin aroganța și prin încălcarea propriilor reguli, cei de la ACUM s-au descalificat și au arătat că nu-i interesează nici unitatea opozitiei, nici debarcarea regimului Plahotniuc-Dodon și nici Unirea. Nu ne rămâne decât o singură cale, calea noastră dintotdeauna, calea – Unirii cu România, prin consolidarea începând de astăzi, a tuturor unioniștilor în jurul PL, nu doar pentru viitoarele alegeri locale, dar pentru aceste alegeri parlamentare din 24 februarie 2019. Fac un apel public către liderii unioniști ai partidelor politice și ai societății civile: Nicolae Dabija, Vlad Bilețchi, Anatol Ursu, Ion Leașcenco, și toți cei care am organizat pe 25 martie Marea Adunare Centenară, să ne unim forțele, să ne consolidăm în jurul PL-ului, să scoatem Basarabia din ghearele dictaturii, să nu admitem să ajungă pe mâna fariseilor, și să o îndreptăm pe singura cale dreaptă – calea Unirii cu România! PL îi va contacta pe liderii menționați mai sus, precum și pe alții pentru a da curs prezentului apel”, a scris Dorin Chirtoacă pe pagina sa de facebook.

Apelul fostului primar de Chișinău vine după ce PL și blocul ACUM nu au găsit un numitor comun pentru a participa împreună în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.

„Blocul ACUM a fost constituit din Platforma DA și PAS. Nu a existat opțiunea ca PL să facă parte din blocul ACUM. Propunerea noastră era să acceptăm în concurs membri din alte partide, inclusiv PL. La data trimiterii candidaților potențiali de către PL, procesul de evaluare era aproape finalizat. Ne-am exprimat disponibilitatea sa discutăm doar circumscripțiile pentru care nu este stabilit candidatul final”, se precizează într-un răspuns al Blocului ACUM pe o rețea socială, după ce Dorin Chirtoacă și Mihai Ghimpu au venit cu mai multe acuzații împotriva reprezentanților Blocului.