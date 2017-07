Chirtoacă le-a scris oficialilor europeni despre ilegalități, presiuni și „pisica” din dosarul parcărilor

Edilul capitalei, învinuit în dosarul parcărilor cu plată în capitală, a adresat o scrisoare mai multor instituții europene în care semnalează că în privința sa are loc un proces inechitabil, iar asupra unor angajați ai Primăriei se fac presiuni pentru a depuse declarații false împotriva sa. Dorin Chirtoacă a publicat scrisoarea pe pagina sa de Facebook, precizând că a mers astăzi la procuratură pentru a face cunoștință cu materialele cauzei penale, dar a fost anunțat că procurorul se află în concediu. Primarul susține că dosarul a fost trimis în judecată cu încălcarea legii, deoarece apărarea nu a avut posibilitate să-l studieze până la capăt. Scrisoarea publică este însoțită de o fotografie din 2014 în care Dorin Chirtoacă ține în brațe o pisică. Despre imaginea respectivă a vorbit săptămâna trecută liderul PL, Mihai Ghimpu, afirmând că este principala probă anexată la dosar.

„Neavând alte mijloace de comunicare, în semn de protest față și de acest abuz, public aici scrisoarea adresată partenerilor externi cu privire la acest caz, precum și poza cu pisica din Germania, din anul 2014, care figurează ca proba la dosar”, scrie primarul de Chișinău, precizând că nu are pretenții față de persoanele care se ocupă propriu-zis de dosar.

„De două luni deja mă confrunt cu o situație de nedreptate. Pe 25 mai am fost arestat, iar din 26 mai mă aflu în arest la domiciliu. Săptămâna trecută am avut posibilitatea să văd dosarul și acuzațiile. N-am găsit nimic nou, cu excepția unei imagini cu o pisică aparținând unei rude a unui figurant pe această cauză penală, o fotografie făcută în 2014, cu un an înainte ca totul să se fi întâmplat. Toate celelalte argumente ale organelor de anchetă se bazează pe afirmații false ale persoanelor implicate în procesul de licitație, pe falsificarea acesteia și pe unele certificate de urbanism, care nu reprezintă mai mult decât munca de zi cu zi”, susține edilul, precizând că urmărirea penală a fost dechisă înainte ca să aibă loc licitația, iar avocații săi au fost înlăturați de la proces.