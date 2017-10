Chirtoacă din arest la domiciliu: „Chișinăul, dacă ar putea vorbi, ne-ar spune multe. La mulți ani, orașul meu!”

Primarul suspendat din funcție al capitalei, Dorin Chirtoacă, vizat în două dosare penale și aflat în arest la domiciliu, a urat „La mulți ani” orașului Chișinău prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook. Acesta a scris că orașul evoluează și merge înainte în pofida piedicilor care au fost puse în cei zece ani de activitate ai săi la conducerea municipiului. Dorin Chirtoacă a enumerat mai multe proiecte implementate în ultimul an în capitală și a ținut să precizeze că în 2007 și-a început primul mandat cu sloganul „Un primar tânăr – o capitală europeană”, iar în 2017, afirmația este confirmată, deoarece „în mod cert, orașul Chișinău merge pe un drum european”. Totodată, primarul supendat din funcție susține că „dacă ar fi fost lăsat liber și nu ar fi fost hărțuit, dacă ar fi lăsat liber și acum, Chișinăul ar merge înainte mai ușor, mai repede și ar trage după el toată republica!”.

„La Multi Ani Chisinau!

Chisinaul evolueaza si merge inainte,

in ciuda tuturor piedicilor care au fost puse in toti cei 10 ani de activitate.

Daca ar fi fost lasat liber si nu ar fi fost hartuit, daca ar fi lasat liber si acum, Chisinaul ar merge inainte mai usor, mai repede si ar trage dupa el toata republica. De fapt, cu greu, dar oricum asta face.

Si asa va fi mereu! La Multi Ani orasul meu, Chisinau!

Acum un an, de Hram, inauguram Scara cu Cascade din parcul Valea Morilor, intre timp raportul de activitate poate fi completat si cu alte rezultate din ultimele 12 luni, pe langa celelalte din toti 10 ani:

1. Reabilitarea bd. Stefan cel Mare, bd. Negruzzi si a str. V. Alecsandri;

2. Linia de troleibuz “Aeroport – Centru”, pe baza troleibuzelor fara fir, care pot cicula peste 50 de km pe baterii. http://bani.md/numele-lui-dorin-chirtoaca-pe-noile-troleibu… ;

3. Asamblarea a inca 20 de troleibuze noi (avand peste 200 de troleibuze noi in Chisinau din totalul de 300);

4. Semnarea contractului pentru reabilitarea statiei de epurare la standarde europene: http://acc.md/statia-de-epurare-a-apelor-uzate-din-chisina…/ ;

5. Utilaje si echipament medical la spitalul “Sf. Treime in valoare de 5 milioane Euro, precum si reparatii si dotari la alte spitale;

6. Reabilitarea strazii Petricani, inclusiv iluminatul public, prima data dupa vreo 50 de ani de exploatare. http://www.realitatea.md/cum-arata-strada-petricani-din-chi… ;

7. Reparatia strazii Tudor Strisca pentru o legatura mai buna Botanica – Telecentru http://agora.md/…/foto–pana-si-dupa-cum-arata-strazile-tud… ;

8. Reparatia strazilor Miorita, Grenoble, Valea Crucii, Gradina Botanica si Lunca Bacului;

9. Reabilitarea aleii pietonale de pe bd. Mircea cel Batran, sensul giratoriu spre Bubuieci, continuarea amenajarii de parcari rezidentiale etc;

10. Continuarea finantarii de lucrari in suburbiile municipiului etc.

In anul 2007 am spus: “Un primar tanar – o capitala europeana”, acum in 2017 putem spune ca a venit confirmarea – in mod cert orasul Chisinau merge pe un drum european! Unii care umbla cu referendumul si cu condamnarea imi pot lua multe, dar nu-mi pot lua demnitatea si rezultatele care sunt si vor ramane aici pentru totdeauna! Cu siguranta, Chisinaul daca ar putea vorbi, la cate i-a fost dat sa vada de-a lungul istoriei, ne-ar spune multe, si cu privire la ultimii 10 ani, inclusiv.

Neajunsuri pot fi gasite tot timpul, conteaza directia in care se merge si rezultatele. Cine are indoieli cu privire la cele spuse sa faca doua colaje foto cu Chisinaul din 2007 si cel de acum, din 2017, cu aceleasi locuri de la perifeii si pana in centru, din suburbii si pana la monumentul lui Stefan cel Mare si in special acolo unde am reusit sa intervenim pentru a schimba lucrurile sau le-am construit de la zero. Iar apoi, daca vor mai avea putere sa faca la fel un colaj foto cu raioanele si satele Moldovei in 2007 si azi, in 2017”, scrie Dorin Chirtoacă pe rețeaua de socializare.