Cebotari critică majoritatea parlamentară și susține că Năstase este un „analfabet juridic”

Democratul Vladimir Cebotari l-a numit „analfabet juridic” pe ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase. Aceasta după ce Năstase, a făcut un denunț către Procuratura Generală cerând ridicarea imunităţii parlamentare a lui Vlad Plahotniuc. Totodată, vicepreşedintele Partidului Democrat a criticat proiectele de lege care au fost votate astăzi, 18 iunie, în cadrul ședinței parlamentare.

Totodată, vicepreședintele PD, Vlad Cebotari, a criticat majoritatea parlamentară formată din deputații Blocului „ACUM” și PSRM. Acesta consideră că actuala majoritate parlamentară ar fi „dictatorială” și ar recurge la amenințări „ca pe timpul lui Hrușciov”. Democratul a mai adăugat că, odată cu trecerea PD în opoziție, au început să fie persecutați membrii formațiunii.

Solicitat de presă să comenteze o eventuală ridicare a imunităţii lui Vladimir Plahotniuc, în urma solicitării lui Andrei Năstase, Cebotari a spus că Năstase nu cunoaște legislația şi că astfel de solicitări pot veni doar de la Procuratură.

Ulterior, Cebotari nu a mai vrut să mai comenteze unele afirmații ale politicienilor ACUM-PSRM: „Eu nu mai vreau. Eu sunt foarte supărat atunci când comentez prostii. Eu vreau să stăm deasupra prostiilor lor. Până acum v-au hrănit cu prostii și voi le-ați înghițit. Suntem sătui”.

Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a făcut un denunț astăzi, 18 iunie, către Procuratura Generală. Acesta a cerut ridicarea imunităţii parlamentare a lui Vlad Plahotniuc acuzându-l de uzurparea puterii în stat. Totodată, Nastase mai cere procurorului general inițierea unei cauze penale pe numele judecătorilor Curții Constituționale (CC) pentru „adoptarea unor hotârâri contrare Constituției”.

Potrivit legii cu privire la statutul deputatului în Parlament, cererile privind ridicarea imunităţii parlamentare se înscriu cu prioritate pe ordinea de zi a şedinţei Parlamentului, iar acțiunea penală împotriva deputatului poate fi intentată numai de Procurorul General.