Ce va face delegația Parlamentului European la Chișinău. Precizările unui parlamentar european

Luni, 24 iunie 2019, la Chișinău își va începe misiunea o delegație a Parlamentului European.

Delegația este formată din patru deputați, fiind condusă de președintele Comisiei pentru afaceri externe, David McAllister.

Din delegație vor mai face parte alți trei deputați europeni: Siegfried Mureșan (Partidul Popular European, România), Claire Moody (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Marea Britanie) și Heidi Hautala (Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, Finlanda).

Mureșan a oferit primele detalii despre detalii despre viitoarele întâlniri.

“Vă anunț că astăzi plec la Chișinău, ca parte a unei misiuni oficiale a Parlamentului European. Mâine (luni,n.r.) vom avea întâlniri cu prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu; cu viceprim-ministrul, Andrei Năstase; cu ministrul Afacerilor Externe, Nicolae Popescu și cu alți oameni politici.

Mergem să evaluăm situația după preluarea atribuțiilor de către noul guvern.

Vom ajuta Republica Moldova cu tot ce putem în aceste vremuri foarte importante”, anunță Mureșan.