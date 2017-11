Ce spun Grozavu și noii viceprimari despre schimbările de la primăria mun. Chișinău

Azi dimineața, primarul interimar al mun. Chișinău Nistor Grozavu a anunțat că se retrage din funcție. Totodată, Grozavu a anunțat și despre numirea a doi viceprimari ai capitalei – unul fiind fosta directoare a companiei „Gas Natural Fenosa”, Silvia Radu, și altul consilierul municipal al PPEM, Ruslan Codreanu. Ulterior, cei trei au susținut o conferință de presă în care au făcut precizări referitor la aceste schimbări.

Astfel, Radu a menționat că a venit în funcție la propunerea lui Nistor Grozavu. „Am venit pentru că dl Grozavu m-a rugat să vin în funcție, dlui m-a convins că e necesară implicarea mea. Voi depune toate eforturile pentru a face cât mai prosperă capitala. Eu am început să exercit această funcție de azi dimineața, presa va dispune de toată informația necesară legată de activitatea primăriei”, a spus Radu.

Pe de altă parte, Grozavu a ținut să menționeze că nu se ține de funcții și că ar fi analizat mai multe candidaturi înainte de a-i propune lui Radu funcția de viceprimar. „Mai întâi nu știam cum să procedez, m-am implicat (în activitatea primăriei, n.r.) pentru că nu era altcineva și nu am vrut ca Chișinăul să intre în blocaj. Acum, când am identificat posibilitatea ca doi viceprimari să fie numiți, m-am gândit să mă țin de cuvânt. Nu am careva pretenții de a ocupa anumite posturi și funcții. Eu am analizat mai multe candidaturi și mi-am amintit încă când era o datorie la Union Fenosa, că este dna Silvia Radu și am început aceste discuții. Când erau datorii nu le rezolvam cu altcineva, toarte problemele erau rezolvate pozitiv cu ea. Fiind o persoană care a activat timp de 7 ani în așa funcție, m-am gândit că ar fi bine să vină, deși nu eram sigur că o să accepte funcția. A acceptat fără multe condiționări, ca să nu zic fără niciuna”, a spus Grozavu.

Codreanu a precizat că a acceptat funcția de viceprimar, respectiv colegii din PPEM urmează să aleagă pe altcineva pentru Consiliul municipal. „Pe parcursul a doi ani de zile am avut mai multe inițiative și propuneri, dar ne-am ciocnit de o rezistență în executiv. Îmi asum și responsabilitatea și onoarea pentru această funcție. În două săptămâni vom ieși într-o conferință pentru a anunța prioritățile pentru următoarea jumătate de an. Nu pot să rămân pe două poziții, am 30 de zile să mă decid. Așa cum am acceptat responsabilitatea de viceprimar, urmează să mă retrag din Consiliul municipal. Colegii urmează să identifice o altă persoană pentru funcția dată”, a spus Codreanu.

Funcția de primar interimar va fi preluată de Silvia Radu, care preia și atribuțiile lui Nistor Grozavu, cel care rămâne în continuare viceprimar al mun. Chișinău.