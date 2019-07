Ce punctaj au acordat deputații pentru fiecare dintre cei 15 pretendenți la funcția de judecători la CC

Comisia care a selectat candidații la funcția de judecător al Curții Constituționale (CC) a fost compusă din nouă membri. Aceștia sunt deputații care fac parte din Comisia juridică, numiri și imunități. În urma interviurilor care au avut loc ieri, 24 iulie, dintre cei 15 candidați, au fost selectați Vladimir Grosu și Nicolae Eșanu, cărora majoritatea membrilor le-au acordat punctaj maxim.

Din Comisia juridică, numiri și imunități fac parte socialiștii: Vladimir Țurcan, Vasile Bolea, Alla Dolință și Grigore Novac, deputații Sergiu Sîrbu și Igor Vremea, deputatul ACUM Sergiu Litvinenco, precum și independentul Ion Groza. Totodată, Dinu Plîngău, reprezentant ACUM, este membru supleant.

Contact de ZdG, președintele Comisiei, Sergiu Litvinenco, a declarat că datele privind punctajul acordat de către fiecare membru vor fi incluse în procesul-verbal, care este în proces de redactare și va fi publicat ulterior. Totodată, acesta a confirmat veridicitatea informațiilor obținute de ZdG, care arată că cei doi candidați desemnați la funcția de judecător al CC din partea Parlamentului au obținut punctaj maxim din partea majorității.

De cealaltă parte, democratul Sergiu Sîrbu susține că, prin publicarea informațiilor referitor la punctajul acordat de către fiecare membru, ar „discredita concursul”.

Deputatul menționează că Eșanu a obținut cele mai multe puncte de la toți membrii comisiei. Referitor la declarațiile lui Dinu Plîngău, care a spus că nu este de acord cu procesul de selectare a celor doi candidați și că trebuiau incluse încă două criterii: meritocrația și integritatea, acesta a afirmat că deputatul, probabil, nu a citit atent regulamentul.

„Mai mult decât atât, noi am fost asistați de un psiholog și de un manager în Resurse Umane și experții au apreciat la maxim prestația celor doi candidați. (…) Unde a fost domnul Plîngău când s-a aprobat regulamentul? El a fost aprobat de actuala majoritate. Eu, de exemplu, nu am participat. În regulament sunt foarte multe puncte privind meritocrația și integritatea. Dumnealui, probabil, nu a citit atent regulamentul de concurs. El, probabil, a avut alți candidați favoriți, a avut așteptări, nu a câștigat cine trebuia”, a adăugat Sergiu Sîrbu, subliniind că urmează să informeze fracțiunea și să fie luată decizia privind votul din plenul Legislativului.

Vedeți mai jos cum au votat membrii comisiei:

Câte alți doi judecători constituționali urmează să desemneze Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii. Funcțiile au devenit vacante după ce toți judecătorii de la Înalta Curte au demisionat.