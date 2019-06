Parlamentul României urmează să adopte o declarație de susținere privind noul Guvern al R. Moldova

Comisiile parlamentare ale Legislativului de la București vor adopta, mieruri, 26 iunie, o declarație completă a Parlamentului României privind susținerea noului Guvern de la Chișinău și angajamentul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova. Declaraţia conține solicitări pentru Guvernul Viorica Dăncilă, printre care acordarea de asistență financiară Republicii Moldova.

Declaraţia Parlamentului României privind susţinerea noului Guvern de la Chişinău şi angajamentul pentru parcursul european al Republicii Moldova va fi adoptată de plenul reunit din această săptămână, a anunţat luni, 24 iunie, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.

El a precizat că o şedinţă comună va avea loc miercuri, 26 iunie.

Comisiile de politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au aprobat, luni, cu 18 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul de declaraţie privind susţinerea noului Guvern de la Chişinău şi angajamentul pentru parcursul european al Republicii Moldova.