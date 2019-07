Care sunt cele patru privatizări de rezonanță care vor fi investigate de către Parlament

Comisia de anchetă din cadrul Parlamentului, care și-a propus evaluarea modului în care au fost privatizate proprietățile publice, a decis examinarea în mod prioritar a patru întreprinderi. Deputatul Igor Munteanu a declarat că este vorba de concesionarea aeroportului Chișinău, privatizarea companiei Air Moldova, privatizarea Tutun CTC, dar și evaluarea contractului de modernizarea a ÎS Gările și Stațiile Auto.

Potrivit președintelui Comisiei de Anchetă, la baza selectării celor patru întreprinderi au stat următoarele criterii: relevanța întreprinderii, contracte cu rezonanță negativă în societate, cota statului, dar și situația economico-financiară a întreprinderilor.

„Luând decizia de a selecta întreprinderile ce vor fi evaluate, repet că această comisie nu substituie Procuratura, ci doar va facilita o evaluare asupra legalității procesului de privatizare sau concesionare a acestor întreprinderi”, a declarat Igor Munteanu după cea de-a doua ședință a comisiei.

Totodată, Comisia a elaborat astăzi caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de consultanță în procesul de evaluare a contractelor de privatizare.

Comisia are la dispoziție 120 de zile de zile pentru definitivarea unui raport care va fi prezentat ulterior în plenul Parlamentului.

Comisia de anchetă a fost înființată la 18 iunie 2019 și include reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare. Scopul comisiei este de a evalua legalitatea organizării și implementării privatizărilor și concesionărilor proprietății publice autorizate în perioada 2013-2019.