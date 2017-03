Candu își face griji ca publicarea raportului Kroll 2 „să nu aducă prejudicii statului”

Al doi­lea Raport Kro­ll ar putea fi fina­li­zat abia în luni­le aprilie-mai, sus­ți­ne Andri­an Can­du, care face tri­mi­te­re la infor­ma­ți­i­le fur­ni­za­te de guver­na­to­rul Băn­cii Națio­na­le, Ser­giu Cio­clea. Publi­ca­rea rapor­tu­lui, afir­mă Can­du, este lega­tă de „loca­li­za­rea și ares­ta­rea acti­ve­lor de pes­te hota­re” și nu va fi făcu­tă decât dacă la o ase­me­nea deci­zie vor ajun­ge con­du­ce­rea BNM, orga­ne­le de drept și Par­la­men­tul.

Șeful Legi­sla­ti­vu­lui a expli­cat că pri­mul Raport Kro­ll a ser­vit docu­men­tă­rii, iar cel de-al doi­lea pre­ve­de clar iden­ti­fi­ca­rea bene­fi­ci­a­ri­lor și loca­li­za­rea geo­gra­fi­că a acti­ve­lor, res­pec­tiv seches­tra­rea aces­to­ra. Can­du a decla­rat că momen­tul publi­că­rii Rapor­tu­lui tre­bu­ie să coin­ci­dă cu reți­ne­rea per­soa­ne­lor impli­ca­te.

„Să nu se întâm­ple că noi facem public Rapor­tul Kro­ll doi fără să luăm măsu­ri­le de asi­gu­ra­re, fără să punem seches­tru pe acti­ve, iar ast­fel, acti­ve­le să dis­pa­ră în alte juris­dic­ții, să fie vân­du­te sau să nu avem posi­bi­li­ta­tea să le recu­pe­răm. Per­so­nal, nu am avut o dis­cu­ție cu echi­pa Kro­ll. L-am rugat pe dl guver­na­tor, legal și pro­ce­du­ral să am o dis­cu­ție. Am înțe­les că aș putea avea la sfâr­și­tul lunii martie-începutul lunii apri­lie o dis­cu­ție cu seniorii-investigatori din echi­pa Kro­ll ca să ne asi­gu­răm în pri­vin­ța emi­te­rii Rapor­tu­lui doi, refe­ri­tor la posi­bi­li­ta­tea de a adu­ce publi­cu­lui infro­ma­ți­i­le din aces­ta, în ace­lași timp să avem sigu­ran­ța că acti­ve­le loca­li­za­te în afa­ra țării sunt seches­tra­te și înce­pu­te pro­ce­du­ri­le de recu­pe­ra­re”, a decla­rat Can­du în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să.