Astăzi, Marșul Tricolorului la Chișinău

Toți cei care simt româ­neș­te și sus­țin uni­rea cu Româ­nia sunt aștep­ta­ți dumi­ni­că, 26 mar­tie 2017, la Mar­șul Tri­co­lo­ru­lui. Eve­ni­men­tul va avea loc la ora 14:00, iar mar­șul va por­ni din fața Aca­de­mi­ei de Ști­in­țe a Mol­do­vei.

Sco­pul eve­ni­men­tu­lui este de a mar­ca 99 de ani de la uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia din 1918 și pen­tru a trans­mi­te un mesaj clar și ferm pe are­na inter­națio­na­lă, și anu­me că cetă­țe­nii de pe ambe­le malu­ri ale Pru­tu­lui își doresc Uni­rea. „În fie­ca­re an ziua de 27 mar­tie este o săr­bă­toa­re pen­tru noi, deo­a­re­ce uni­rea este cea mai fru­moa­să rea­li­za­re a nea­mu­lui româ­ne­sc. În acest an, vom mar­ca aceas­tă zi isto­ri­că într-un mod ine­dit, întru­cât a mai rămas doar un an până la cen­te­na­rul uni­rii. Îi aștep­tăm pe toți cei care simt româ­neș­te să fie ală­tu­ri de noi”, a decla­rat Vlad Bile­ț­chi, pre­șe­din­te­le AO „Onoa­re, Dem­ni­ta­te și Patrie” (ODIP).

În cadrul eve­ni­men­tu­lui va fi întins un tri­co­lor IMENS de 100 de metri lun­gi­me, care va fi pur­tat pe bra­țe de par­ti­ci­pan­ți. Cei pre­zen­ți vor scan­da lozin­ci uni­o­nis­te și vor cere uni­rea Repu­bli­cii Mol­do­va cu Româ­nia.

Tot­o­da­tă, la ini­ția­ti­va ODIP și Con­gre­su­lui Pro­fe­so­ri­lor, luni, 27 mar­tie, pe zeci de insti­tu­ții de învă­țământ din Repu­bli­ca Mol­do­va, vor fi arbo­ra­te tri­co­loa­re de minim zece metri. „Tână­ra gene­ra­ție își doreș­te uni­rea, iar pe data de 27 mar­tie, insti­tu­ți­i­le de învă­țământ vor fi îmbră­ca­te în fru­mo­sul tri­co­lor. Ast­fel, dorim să trans­for­măm ide­ea uni­rii în rea­li­ta­te și să dăm dova­dă că sim­țim româ­neș­te, iubim lim­ba româ­nă și ne anga­jăm să rea­li­zăm uni­rea”, a con­chis Vlad Bile­ț­chi.