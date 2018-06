Andrian Candu vrea mai multă eficiență la Primăria Chișinău: „Cu regret, alegerea nu a fost ușoară”

Andrian Candu, președintele Parlamentului R. Moldova, a declarat că a votat pentru a pune punct instabilității la Primăria Chișinău. Candu speră că noul primar va lucra eficient și va avea grijă de oraș.

„Am votat ca să punem punct instabilității la Primărie. Cu regret, la Primărie am avut orice numai nu eficiență și numai nu lucru. Cu regret, alegerea nu a fost ușoară, deoarece pe parcursul acestei campanii am văzut diverse dezbateri, doar că nu în privința treburilor primăriei și a orașului, dar mai mult politică și confruntare politică. Totuși sper că după ce primarul își va intra în funcție, cel puțin un an până la următoarele alegeri ordinare, să simțim că apare o eficiență și o grijă față de oraș. Sper să câștige cel mai bun și să facă treabă la primărie”, a spus Candu după ce și-a exercitat dreptul de vot.