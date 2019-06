Andrei Năstase despre demisia lui Vlad Plahotniuc: „Vinovățiile nu pot fi absolvite de o simplă demisie”

Ministrul Afacerilor Interne şi copreședintele Blocului ACUM, Andrei Năstase a comentat demisia lui Vlad Plahotniuc din funcția de președinte al PDM, menționând că „vinovățiile nu pot fi absolvite de o simplă demisie”. Totodată, acesta a precizat că va apela la instituțiile internaționale de investigație, inclusiv la Biroul Federal de Investigații (FBI) pentru suport instituțional privind investigarea fraudei bancare și a spălătoriei banilor prin structurile bancare ale R. Moldova.

Vlad Plahotniuc a anunțat astăzi, 24 iunie, că se retrage de la conducerea Partidului Democrat din Moldova (PDM). Politicianul și-a motivat demisia de la șefia PDM prin faptul că persoana sa ar fi fost problema pentru ca partidele proeuropene din Parlament să dialogheze cu PDM dar şi că Partidul ar avea nevoie de un nou proiect politic în opoziție. Referitor la mandatul de deputat, Plahotniuc susține că nu și-l dorește pentru „imunitate”, dar că respectă voturile cetățenilor, iar o decizie în această privință urmează să fie luată împreună cu ei.